Катастрофа МЮ, первая осечка Барселоны, вдохновленный ПСЖ. Главные новости за 13 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 13 августа

Второй тур в Англии начинал матч "Астон Вилла" – "Эвертон". В основе ирисок вышел Виталий Миколенко, за игру заработал вторую оценку в команде, но это будет слабым утешением, ведь ливерпульцы проиграли 1:2. А вот у Александра Зинченко все хорошо – его "Арсенал" победил "Лестер" 4:2. Героем встречи стал Габриэль Жезус, забивший два гола и отдавший две результативные передачи. "Манчестер Сити" тоже забил четыре гола "Борнмуту", но при этом и не пропустил. На счету Холанда только одна результативная передача.

В этот раз Эрик Тэн Хаг уже выпустил Криштиану Роналду в основе и не менял до конца игры, но красным дьяволам это не помогло. "Брентфорд" забил уже на десятой минуте, а тогда еще в первом тайме добавил три. Во втором тайме хозяева уже просто доигрывали – 4:0, "Манчестер Юнайтед" проигрывает второй матч на старте сезона из-за крайне слабой игры.

Чемпион Италии "Милан" в первом туре устроил яркую перестрелку с "Удинезе" – 4:2 в пользу россонери. Выделялись Ребич, у которого дубль, и Диас (гол+пас). "Интер" чуть не потерял очки уже на старте - в игре с "Лечче" Лукаку забил быстрый гол, но соперник ответил в начале второго тайма. Ничья 1:1 держалась до 90+4, пока не забил Дюмфрис. "Аталанта" играла на выезде с "Сампдорией". Малиновский вышел на замену только на 84-й минуте, но помог отличиться Адемоле Лукману. Этот гол закрепил преимущество бергамцев – 0:2 в пользу "Аталанты".

Каталонцы таки смогли вовремя зарегистрировать новичков – на первую игру против Райо Вальекано вышли Кристенсен, Рафинья и Левандовский, а Кэсси появился на замену. Но вот игра у команды Хави пока не убедительна. "Барса" гораздо больше владела мячом, частенько била, но мяч так ни разу и не побывал в воротах соперника. 0:0 в итоге. А вот "Вильярреал" начал чемпионат с уверенной победы 3:0 над "Вальядолидом".

Во втором туре парижане принимали "Монпелье". Наконец, в основу вернулся Килиан Мбаппе, дополнивший компанию Месси и Неймара. И он сразу отличился голом, при этом пенальти не забил. У Неймара – два гола, дебютный в составе ПСЖ провел и Ренату Саншеш. Месси на этот раз промолчал. В итоге 5:2 в пользу ПСЖ. Еще в одном матче дня "Ренн" и "Монако" сыграли вничью 1:1.

Леверкузенцы потерпели второе поражение подряд. На этот раз они уступили Аугсбургу 1:2. Лейпциг тоже еще не побеждал, но у него по крайней мере две ничьих. Во втором туре красные быки поделили очки с "Кельном" – 2:2. Один из голов провел только вернувшийся в клуб Тимо Вернер.