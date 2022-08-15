Горячее дерби в АПЛ, старт Реала, цена на Малиновского. Главные новости за 14 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 14 августа

В центральном матче 2-го тура АПЛ встречались "Челси" и "Тоттенхэм". Сначала Кулибали вывел аристократов вперед, но в середине первого тайма Хейберг восстановил равновесие. На 77-й Джеймс сделал счет 2:1, однако на 90+6-й (!) Кейн спас "Тоттенхэм" от поражения. Примечательно, что после игры, пожимая друг другу руки, чуть не подрались Антонио Конте и Томас Тухель. Если бы не подоспели другие члены команды, тренеры устроили бы драку. В еще одном матче дня в АПЛ "Ноттингем Форест" одержал историческую для себя первую победу после возвращения в элиту – лесники обыграли "Вест Хэм" 1:0.

Мюнхенцы весь матч обладали более чем ощутимым преимуществом – нанесли 24 удара по воротам против 7 у соперника. Но только два из них стали результативными. В втором матче подряд отличился Джамал Мусиала, который, похоже, становится новым лидером команды, а также результативный удар на счету Мюллера. 2:0 в итоге.

Королевский клуб в первом туре Ла Лиги играл на выезде с "Альмерией" и пропустил уже на шестой минуте. Отыграться удалось только после перерыва – отметился Лукас Васкес. А на 75-й минуте Алаба забил, как оказалось, победный гол – 1:2 в пользу "Реала", который уже на старте сезона имеет преимущество над "Барселоной". Также "Реал Сосъедад" минимально обыграл "Кадис", а "Валенсия" с таким же счетом "Жирону".

"Фиалки" выиграли матч с "Кремонезе" благодаря голу на 90+5-й минуте, его автором стал Мандагора - 3:2 в итоге. "Лацио" пришлось проявить характер – уже на 6-й минуте был удален голкипер Максимиано, а на 38-й Арнаутович вывел "Болонью" вперед. Однако гости тоже заработали красную, а во втором тайме забили сами себе, после чего победный гол организовал Иммобиле – 2:1 в пользу Лацио. "Рома" в игре с "Салернитаной" ограничилась одним голом от Кристанте – 1:0.

Ранее сообщалось, что новичок АПЛ предложил "Аталанте" 15 млн евро за украинского полузащитника, но, по информации итальянских СМИ, клуб из Бергамо это предложение отклонил, ведь рассчитывает заработать более 20 миллионов. В то же время "Ноттингем Форест" купил другого хавбека "Аталанты" – Ремо Фройлера. По информации СМИ, 30-летний швейцарец обошелся в 9 млн евро. Также лесники купили у "Уотфорда" Денниса Бонавентуре за 15 млн, нигериец свою карьеру в Европе начинал в "Заре".