Горячее дерби в АПЛ, старт Реала, цена на Малиновского. Главные новости за 14 августа
А также о матчах в Бундеслиге и Серии А
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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 14 августа
Лондонское дерби завершилось большой ссорой
В центральном матче 2-го тура АПЛ встречались "Челси" и "Тоттенхэм". Сначала Кулибали вывел аристократов вперед, но в середине первого тайма Хейберг восстановил равновесие. На 77-й Джеймс сделал счет 2:1, однако на 90+6-й (!) Кейн спас "Тоттенхэм" от поражения. Примечательно, что после игры, пожимая друг другу руки, чуть не подрались Антонио Конте и Томас Тухель. Если бы не подоспели другие члены команды, тренеры устроили бы драку. В еще одном матче дня в АПЛ "Ноттингем Форест" одержал историческую для себя первую победу после возвращения в элиту – лесники обыграли "Вест Хэм" 1:0.
Бавария уверенно обыграла Вольфсбург
Мюнхенцы весь матч обладали более чем ощутимым преимуществом – нанесли 24 удара по воротам против 7 у соперника. Но только два из них стали результативными. В втором матче подряд отличился Джамал Мусиала, который, похоже, становится новым лидером команды, а также результативный удар на счету Мюллера. 2:0 в итоге.
Реал начал чемпионат с непростой победы
Королевский клуб в первом туре Ла Лиги играл на выезде с "Альмерией" и пропустил уже на шестой минуте. Отыграться удалось только после перерыва – отметился Лукас Васкес. А на 75-й минуте Алаба забил, как оказалось, победный гол – 1:2 в пользу "Реала", который уже на старте сезона имеет преимущество над "Барселоной". Также "Реал Сосъедад" минимально обыграл "Кадис", а "Валенсия" с таким же счетом "Жирону".
Фиорентина, Рома и Лацио берут по три очка
"Фиалки" выиграли матч с "Кремонезе" благодаря голу на 90+5-й минуте, его автором стал Мандагора - 3:2 в итоге. "Лацио" пришлось проявить характер – уже на 6-й минуте был удален голкипер Максимиано, а на 38-й Арнаутович вывел "Болонью" вперед. Однако гости тоже заработали красную, а во втором тайме забили сами себе, после чего победный гол организовал Иммобиле – 2:1 в пользу Лацио. "Рома" в игре с "Салернитаной" ограничилась одним голом от Кристанте – 1:0.
Переход Малиновского в Ноттингем, похоже, сорвался
Ранее сообщалось, что новичок АПЛ предложил "Аталанте" 15 млн евро за украинского полузащитника, но, по информации итальянских СМИ, клуб из Бергамо это предложение отклонил, ведь рассчитывает заработать более 20 миллионов. В то же время "Ноттингем Форест" купил другого хавбека "Аталанты" – Ремо Фройлера. По информации СМИ, 30-летний швейцарец обошелся в 9 млн евро. Также лесники купили у "Уотфорда" Денниса Бонавентуре за 15 млн, нигериец свою карьеру в Европе начинал в "Заре".
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