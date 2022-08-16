  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Единый пул по версии УПЛ, матчи Шахтера, осечка Ливерпуля. Главные новости за 15 августа

Общие новости
(3 голосов)

А также слухи о Малиновском, разгромы от Ювентуса и Атлетико

Единый пул по версии УПЛ, матчи Шахтера, осечка Ливерпуля. Главные новости за 15 августа

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 15 августа

УПЛ объявила о создании единого телепула

Исходя из официального сообщения лиги, партнером УПЛ стала компания Setanta Sports, которая заплатит 16,2 млн. долларов за три года. Все матчи чемпионата будут транслироваться на OTT-платформе Setanta, на линейных каналах Setanta Sports (в кабельных сетях и других сервисах), в YouTube. Два матча в туре будут бесплатными, все поединки будут доступны в записи в YouTube. Впрочем, торопиться с выводами не стоит. Основные антагонисты единого пула – "Динамо", "Рух", "Заря" и "Днепр-1" – еще не подтвердили свое участие в этом процессе.

Шахтер победил и проиграл за один день

В первой половине дня горняки разгромили саудовский "Аль-Фатех" 5:0. Впервые за долгое время сыграл Лассина Траоре – он вышел на замену и забил один из голов. Кроме него, отличились дважды Сикан, Вакула и Кривцов. А вот в вечернем поединке уже "Аль-Фатех" был сильнее – 1:3. Мудрик открыл счет в середине первого тайма, но еще до перерыва соперник отыгрался, а вышел вперед на исходе игры.

Руслан Малиновский сам не хочет в Ноттингем

По крайней мере, так утверждает известный комментатор Виктор Вацко. По его информации, хавбек "Аталанты" готов к переходу в другой клуб, но это должен быть более амбициозный проект. И претенденты вроде бы есть. Малиновский сейчас ведет переговоры с несколькими клубами АПЛ и представителем французской Лиги 1. Как известно, новичок АПЛ "Ноттингем Форест" предлагал "Аталанте" 15 млн евро за Малиновского, но клуб из Бергамо требует большую сумму.

Ливерпуль никак не может победить

В первом туре "Ливерпуль" сыграл в ничью с "Фулхэмом", на этот раз команда Клоппа не смогла переиграть "Кристалл Пелас". Лондонцы забили первыми (отличился Заха), а в начале второго тайма Нуньес заработал прямую красную карточку. Впрочем, в меньшинстве красные смогли отыграться – спасителем стал Луис Диас. После двух туров "Ливерпуль" плетется в середине турнирной таблицы.

Наполи и Ювентус стартуют с крупных побед

Неаполитанцы играли на выезде с Вероной и победили 2:5. Дебютным голом в составе "Наполи" отличился грузинский легионер Кварацхелия, также ассистировавший Зелинскому. "Ювентус" разбил "Сассуоло" 3:0. Дубль у Влаховича, еще один гол у Анхеля Ди Марии.

Атлетико начинает с разгрома

Матрасники приехали в гости к "Хетафе" и забили уже на 15-й минуте – отличился Альваро Мората. Он же закрепил преимущество, а точку поставил Гризман. Примечательно, что во всех трех случаях ассистировал Жоау Феликс. Кроме того, "Атлетик" сыграл вничью 0:0 с "Мальоркой", а "Бетис" разбил "Эльче" 3:0.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде