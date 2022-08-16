Единый пул по версии УПЛ, матчи Шахтера, осечка Ливерпуля. Главные новости за 15 августа
А также слухи о Малиновском, разгромы от Ювентуса и Атлетико
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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 15 августа
УПЛ объявила о создании единого телепула
Исходя из официального сообщения лиги, партнером УПЛ стала компания Setanta Sports, которая заплатит 16,2 млн. долларов за три года. Все матчи чемпионата будут транслироваться на OTT-платформе Setanta, на линейных каналах Setanta Sports (в кабельных сетях и других сервисах), в YouTube. Два матча в туре будут бесплатными, все поединки будут доступны в записи в YouTube. Впрочем, торопиться с выводами не стоит. Основные антагонисты единого пула – "Динамо", "Рух", "Заря" и "Днепр-1" – еще не подтвердили свое участие в этом процессе.
Шахтер победил и проиграл за один день
В первой половине дня горняки разгромили саудовский "Аль-Фатех" 5:0. Впервые за долгое время сыграл Лассина Траоре – он вышел на замену и забил один из голов. Кроме него, отличились дважды Сикан, Вакула и Кривцов. А вот в вечернем поединке уже "Аль-Фатех" был сильнее – 1:3. Мудрик открыл счет в середине первого тайма, но еще до перерыва соперник отыгрался, а вышел вперед на исходе игры.
Руслан Малиновский сам не хочет в Ноттингем
По крайней мере, так утверждает известный комментатор Виктор Вацко. По его информации, хавбек "Аталанты" готов к переходу в другой клуб, но это должен быть более амбициозный проект. И претенденты вроде бы есть. Малиновский сейчас ведет переговоры с несколькими клубами АПЛ и представителем французской Лиги 1. Как известно, новичок АПЛ "Ноттингем Форест" предлагал "Аталанте" 15 млн евро за Малиновского, но клуб из Бергамо требует большую сумму.
Ливерпуль никак не может победить
В первом туре "Ливерпуль" сыграл в ничью с "Фулхэмом", на этот раз команда Клоппа не смогла переиграть "Кристалл Пелас". Лондонцы забили первыми (отличился Заха), а в начале второго тайма Нуньес заработал прямую красную карточку. Впрочем, в меньшинстве красные смогли отыграться – спасителем стал Луис Диас. После двух туров "Ливерпуль" плетется в середине турнирной таблицы.
Наполи и Ювентус стартуют с крупных побед
Неаполитанцы играли на выезде с Вероной и победили 2:5. Дебютным голом в составе "Наполи" отличился грузинский легионер Кварацхелия, также ассистировавший Зелинскому. "Ювентус" разбил "Сассуоло" 3:0. Дубль у Влаховича, еще один гол у Анхеля Ди Марии.
Атлетико начинает с разгрома
Матрасники приехали в гости к "Хетафе" и забили уже на 15-й минуте – отличился Альваро Мората. Он же закрепил преимущество, а точку поставил Гризман. Примечательно, что во всех трех случаях ассистировал Жоау Феликс. Кроме того, "Атлетик" сыграл вничью 0:0 с "Мальоркой", а "Бетис" разбил "Эльче" 3:0.
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