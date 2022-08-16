Единый пул по версии УПЛ, матчи Шахтера, осечка Ливерпуля. Главные новости за 15 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 15 августа

Исходя из официального сообщения лиги, партнером УПЛ стала компания Setanta Sports, которая заплатит 16,2 млн. долларов за три года. Все матчи чемпионата будут транслироваться на OTT-платформе Setanta, на линейных каналах Setanta Sports (в кабельных сетях и других сервисах), в YouTube. Два матча в туре будут бесплатными, все поединки будут доступны в записи в YouTube. Впрочем, торопиться с выводами не стоит. Основные антагонисты единого пула – "Динамо", "Рух", "Заря" и "Днепр-1" – еще не подтвердили свое участие в этом процессе.

В первой половине дня горняки разгромили саудовский "Аль-Фатех" 5:0. Впервые за долгое время сыграл Лассина Траоре – он вышел на замену и забил один из голов. Кроме него, отличились дважды Сикан, Вакула и Кривцов. А вот в вечернем поединке уже "Аль-Фатех" был сильнее – 1:3. Мудрик открыл счет в середине первого тайма, но еще до перерыва соперник отыгрался, а вышел вперед на исходе игры.

По крайней мере, так утверждает известный комментатор Виктор Вацко. По его информации, хавбек "Аталанты" готов к переходу в другой клуб, но это должен быть более амбициозный проект. И претенденты вроде бы есть. Малиновский сейчас ведет переговоры с несколькими клубами АПЛ и представителем французской Лиги 1. Как известно, новичок АПЛ "Ноттингем Форест" предлагал "Аталанте" 15 млн евро за Малиновского, но клуб из Бергамо требует большую сумму.

В первом туре "Ливерпуль" сыграл в ничью с "Фулхэмом", на этот раз команда Клоппа не смогла переиграть "Кристалл Пелас". Лондонцы забили первыми (отличился Заха), а в начале второго тайма Нуньес заработал прямую красную карточку. Впрочем, в меньшинстве красные смогли отыграться – спасителем стал Луис Диас. После двух туров "Ливерпуль" плетется в середине турнирной таблицы.

Неаполитанцы играли на выезде с Вероной и победили 2:5. Дебютным голом в составе "Наполи" отличился грузинский легионер Кварацхелия, также ассистировавший Зелинскому. "Ювентус" разбил "Сассуоло" 3:0. Дубль у Влаховича, еще один гол у Анхеля Ди Марии.

Матрасники приехали в гости к "Хетафе" и забили уже на 15-й минуте – отличился Альваро Мората. Он же закрепил преимущество, а точку поставил Гризман. Примечательно, что во всех трех случаях ассистировал Жоау Феликс. Кроме того, "Атлетик" сыграл вничью 0:0 с "Мальоркой", а "Бетис" разбил "Эльче" 3:0.