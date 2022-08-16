ВСУ отбросили россиян от Соледара, оккупанты имеют частичный успех у Новомихайловки

Сводка Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на утро, 16 августа.

Волынское и Полесское направления:

обстановка без существенных изменений. Отмечается проведение учений по связи генерального штаба вооруженных сил республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

Северское направление:

противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил российской федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны. Враг обстрелял из артиллерии районы Каменской Слободы Черниговской области и Ходыно Сумской области.

Харьковское направление:

россияне задействовали ствольную и реактивную артиллерию для огневого воздействия недалеко от Константиновки, Ртищевки, Сосновки, Питомника и Русских Тишков.

Славянское направление:

Враг производил огненное поражение возле Грушувахи и Вернополья. Подразделения противника принимают меры по улучшению логистического обеспечения в указанном направлении.

Краматорское направление:

россияне продолжали обстрелы из артиллерии разных типов вблизи Краматорска, Спорного и Ивано-Дарьевки. Ведут наступление по направлению Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – Ивано-Дарьевка, боевые действия продолжаются.

Бахмутское направление:

противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Шумы, Белогоровка, Константиновка, Яковлевка и Зайцево. Подразделения противника вели наступательные и штурмовые действия по направлениям Владимировка – Бахмутское и Стряповка – Соледар. Здесь украинские воины остановили и отбросили окупантов назад. На направлениях Покровское – Бахмутское и Горловка – Железное боевые действия продолжаются.

Авдеевское направление:

враг обстреливал из ствольной артиллерии районы Красногоровки, Спартака и Невельского. Ведет наступление в направлении Старомихайловка – Невельское, боевые действия продолжаются.

Новопавловское и Запорожское направления:

зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоселка, Угледар, Большая Новоселка, Новомихайловка, Новополь, Павловка, Новоандреевка, Привольное и Времовка. Оккупанты ведут наступательные и штурмовые действия в направлении Солодке - Новомихайловка, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются.

Южнобужское направление

россияне, кроме обстрелов из танков и артиллерии вдоль линии боевого столкновения, задействовали армейскую и штурмовую авиацию недалеко от Белой Криницы, Андреевки и Лозового. Попытка улучшить тактическое положение штурмовыми действиями по направлению Зеленый Гай – Новогригоровка завершилась для врага значительными потерями и отступлением.