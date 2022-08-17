Один из самых крутых французских нападающих: сегодня празднует юбилей Тьерри Анри

Тьерри Даниель Анри родился 17 августа 1977 года в Лез-Юлисе. В настоящее время Анри работает ассистентом в тренерском штабе сборной Бельгии. Тьерри – чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций.

Француз выступал на позициях форварда и вингера в "Монако", "Ювентусе", лондонском "Арсенале", "Барселоне" и "Нью-Йорк Ред Буллз".

Анри является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции и "канониров". Нападающий дважды получал Золотую бутсу и по версиям различных организаций несколько раз признавался игроком года в Англии. Состоит в списке ФИФА 100.