Потуги Динамо в ЛЧ, отъезд Довбика и будущее Бернарду. Главные новости за среду, 17 августа

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 17 июля.

"Динамо" уступило "Бенфике" (0:2) в первом матче плей-офф квалификации Лиги Чемпионов. Заслуженную победу в игре в Лодзе "орлам" принесли мячи Жилберто и Гонсалу Рамуша в первом тайме. Роман Яремчук появился на поле на 63-й минуте, но отличиться не сумел. В ответной игре на "Эштадиу ду Бенфика" Мирча Луческу вновь сможет рассчитывать на Дениса Гармаша и Сергея Сидорчука.

Артём Довбик может пополнить состав итальянской "Салернитаны" до конца трансферного окна. Клуб сейчас работает над двумя переходами, сообщает Sky Sports. Переход Булайе Диа будет оформлен в ближайшее время, игрок уже прибыл в Италию. А вот по трансферу Довбика пока окончательно решения нет – "Салернитана" ждёт финального согласия от "Днепра-1". По информации Джанлука ди Марцио, "Салернитана" планирует на сезон арендовать Артема. При этом клуб пропишет право выкупа, которое может станет обязательным при определенных условиях.

Самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф заинтересован в приобретении "Манчестер Юнайтед", сообщает si.com. Миллиардер планирует сначала купить долю акций, а потом выкупить контрольный пакет. Ранее Рэтклифф пытался купить "Челси", но его предложение было отклонено. Рэтклифф является фанатом "Манчестер Юнайтед", основателем компании Ineos, занимающейся химической промышленностью. Напомним, клуб принадлежит семье Глейзеров с 2005 года.

Бернарду Силва останется в "Манчестер Сити". Об этом сообщает авторитетный The Athletic. Португальца давно вела "Барселона", а сам игрок хотел перебраться в Ла Лигу и конкретно в каталонский клуб. Но "Барселона" так и сделала официального предложения по полузащитнику, поэтому Силва решил сосредоточиться на нынешней команде. "Барса" провёла громкую трансферную кампанию, несмотря на долги. Отрицательное сальдо каталонцев этим летом составляет 130 млн евро.

Вингер "Челси" Кристиан Пулишич заинтересовал "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает издание The Athletic. Руководство "красных дьяволов" рассматривает вариант с арендой 23-летнего американца. В "Челси" Пулишич не получает желаемой игровой практики, которая важна для игрока перед ЧМ в Катаре. После приобретения Рахима Стерлинга американец ещё не появлялся в стартовом составе "синих" в этом сезоне. Напомним, Пулишич является капитаном сборной США.