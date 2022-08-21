Победа Усика, отказ Динамо от телепула, серия Зинченко. Главные новости за 20 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 20 августа

В Саудовской Аравии состоялся реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. В этот раз британец подготовился гораздо лучше и был очень близок к тому, чтобы нокаутировать Александра в восьмом или девятом раунде. Но Усик выстоял, а в других раундах он бил чаще и попадал больше. Так что в итоге двое из трех судей отдали победу украинцу. Александр сохранил пояса чемпиона по версиям WBO, WBA, IBO, IBF, а также получил вакантный пояс The Ring. После победы, которую он посвятил Украине, Александр заявил, что либо сразится с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона, либо не будет биться вообще.

Президент "Динамо" прямо заявил, что домашние матчи чемпионата Украины с участием его команды будут транслироваться на телеканале 2+2, несмотря на то, что тендер от УПЛ выиграла "Сетанта". По словам Игоря Суркиса, главная причина этого – футбол в нынешних условиях должен быть бесплатным. Владелец киевского клуба также подчеркнул, что он не боится возможных санкций со стороны УПЛ, а также указал, что на 2+2 свои матчи будут транслировать "Заря", "Днепр-1" и "Металлист".

Главный тренер "Аталанты" Джан-Пьеро Гасперини довольно резко ответил на вопрос о будущем Руслана Малиновского. Он заявил, что его команде нужны игроки, забивающие в сезоне более 6 мячей. Именно столько раз Руслан отличился в прошлом чемпионате. Отметим, что в последнее время появилось много слухов об интересе к Малиновскому со стороны других клубов, в частности, представителей АПЛ и Лиги 1. Но украинец все же попал в заявку на игру "Аталанты" с "Миланом", которая состоится в воскресенье.

Оба украинца вышли в основе своих команд. "Эвертон" принимал "Ноттингем" и пропустил на 81-й минуте, но успел отыграться на 88-й - 1:1 в итоге. "Арсенал" играл на выезде с "Борнмутом" и не оставил сопернику ни одного шанса – 0:3. Дубль у Одегора еще один гол забил Салиба. "Арсенал" с начала чемпионата имеет стопроцентный результат. Зинченко впервые отыграл полный матч за канониров. Также отмечаем победу "Тоттенгема" над "Вулвергемптоном" благодаря голу Кейна, "Кристалл Пелас" был сильнее "Астона Виллы" - 3:1.

Но радости Виктору вряд ли это принесло – "Специя" проиграла миланцам 0:3. За сине-черных забивали Мартинес, Чалханоглу и Корреа. "Лацио" не смог обыграть "Торино" – ничья 0:0. "Сассуоло" был сильнее "Лечче" – единственный гол забил Берарди. Добавим, что "Сассуоло" отдал в аренду с правом выкупа своего молодого форварда Джакомо Распадори в "Наполи".

Этот матч в очередной раз продемонстрировал насколько крут Лука Модрич. Хорват забил невероятный гол и ассистировал Винисиусу Жуниору. Сам бразилец помог забить Вальверде, а Карим Бензема реализовал пенальти, тогда как Эден Азар на последних минутах свою попытку упустил. 1:4 в пользу "Реала" – очень уверенное начало от чемпиона.

Возможно и хорошо, что Михаил Мудрик не перешел сейчас в "Байер", ведь в лагере фармацевтов явно что-то не то. Они проиграли свой третий матч подряд с начала чемпионата. На этот раз 0:3 "Хоффенхайму". Не лучшая ситуация и у "Лейпцига" – после двух ничьих красные быки проиграли "Униону". А вот "Боруссия" из Дортмунда, казалось, должна была брать три очка в игре с "Вердером". К 89-й минуте желто-черные вели 2:0, а затем пропустили от Бучанана, на 90+3-й – от Шмидта, а на 90+5-й – от Бурке. 2:3 в пользу "Вердера" в итоге.