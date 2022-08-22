Гол Малиновского, осечка Ман Сити, большие победы Баварии и ПСЖ. Главные новости за 21 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 21 августа

Несмотря на то, что Гасперини говорил о необходимости заменить Малиновского более результативным игроком, Руслан вышел в основе на центральный матч 2-го тура – ​​его "Аталанта" принимала "Милан". И именно украинский хавбек открыл счет неотразимым ударом под штангу в середине первого тайма. Однако для победы этого не хватило – в середине второго тайма Беннасер забил ответный. Между тем "Наполи" разгромил новичка "Монцу" со счетом 4:0, дублем отличился грузинский легионер Квича Кварацхелия.

Сначала аристократы разгромно проиграли "Лидсу" 0:3 – все началось с неудачной попытки голкипера Менди обыграть Андерсона. Параллельно на собственном поле "Вест Хэм" уступил "Брайтону" 0:2. Закрывали программу дня "Ньюкасл" и "Манчестер Сити". Гюндоган забил уже на 5-й минуте, но сороки ответили сразу тремя голами от Алмирона, Уилсона и Трипьера. Впрочем, команда Гвардиолы продемонстрировала характер и смогла отыграться с помощью точных ударов Холанда и Силвы. 3:3 в итоге и после трех сыгранных туров единственной не терявшей очки командой в АПЛ остается "Арсенал".

Матч против "Реала Сосьедад" начался безумно – уже на первой минуте Левандовский забил дебютный гол, но на 5-й Исаак выровнял положение. Дальше до перерыва сан-себастянцы могли выйти вперед, но надежно сыграл Тер Штеген. В середине второго тайма Хави выпустил Фати, и Ансу сделал разницу – сначала ассистировал Дембеле и Левандовскому, затем забил сам. 1:4 в пользу "Барселоны". А вот "Атлетико" на собственном поле уступил "Вильярреалу" 0:2 (Пино, Морено), "Атлетик" из Бильбао минимально обыграл "Валенсию".

Под тяжелую мюнхенскую руку попал бедный "Бохум". Уже после первого тайма счет был 0:4, за "Баварию" забивали Сане, Коман, Де Лигт и Мане. После перерыва Садио оформил дубль, "Бохум" забил в свои ворота, а Гнабри поставил точку – 0:7. ПСЖ играл на выезде с "Лиллем". Счет был открыт уже на восьмой минуте – Месси ассистировал, забил Мбаппе. Лео сразу отличился сам, а затем за дело взялся Неймар. Он помог забить Хакими, оформил дубль и еще отдал две результативные передачи на Мбаппе. "Лилль" смог забить гол престижа - 1:7.

Лондонский клуб планирует избавиться от французского вингера Николя Пепе – "Арсенал" готов отдать его в аренду. При этом потребуется замена, поэтому канониры обратили внимание на звезду "Шахтера" Михаила Мудрика. Как сообщают несколько источников, "Арсенал" изучает возможность трансфера украинца. Ранее "Шахтер" отказался от предложения "Байера", СМИ сообщали, что горняки просят за Михаила 20 млн евро.

Президент "Динамо" заявил, что готов продать лидера своей команды. Впрочем, есть одна проблема – у него нет предложений. По словам Суркиса, он готов вести переговоры только если будет официальный запрос от какого-то клуба, а с агентами речи нет. Добавим, что у Цыганкова через год истекает контракт. То есть уже зимой он может подписывать предварительные соглашения с другими клубами, а следующим летом уйдет бесплатно.