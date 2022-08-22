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Новый конкурент Вербича. Экс-игрок Шахтера отправился в чемпионат Греции

Общие новости
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А когда-то подавал огромные надежды

Новый конкурент Вербича. Экс-игрок Шахтера отправился в чемпионат Греции

UA-Футбол
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29-летний бразилец Бернард продолжит карьеру в "Панатинаикосе".

Информацию об этом передает уже бывший клуб вингера "Аль-Шарджа". Греческая сторона пока трансфер не подтвердила, а потому детали еще неизвестны.

В 2013-м году Бернард стал самым дорогим игроком "Шахтера" - его трансфер обошелся в 25 миллионов евро. После переменных успехов в УПЛ, вингер отправился в "Эвертон", откуда за один миллион его и приобрела "Аль-Шарджа".

Отметим, что сейчас в "Панатинаикосе" играет другой экс-представитель УПЛ - Беньямин Вербич.

Читайте такжеОфициально: Вербич покинул киевское Динамо
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В статье: Панатинаикос (Афины) Бернард
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