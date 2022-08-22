Новый конкурент Вербича. Экс-игрок Шахтера отправился в чемпионат Греции

29-летний бразилец Бернард продолжит карьеру в "Панатинаикосе".

Информацию об этом передает уже бывший клуб вингера "Аль-Шарджа". Греческая сторона пока трансфер не подтвердила, а потому детали еще неизвестны.

المـ????ـلك يتمنى له التوفيق في مشواره المقبل



الشارقة يوافق على انتقال لاعبه البرازيلي " برنارد دوارتي " إلى صفوف فريق ( Panathinaikos FC ) اليوناني #نادي_الشارقة pic.twitter.com/9UDg7y4xvc — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) August 21, 2022

В 2013-м году Бернард стал самым дорогим игроком "Шахтера" - его трансфер обошелся в 25 миллионов евро. После переменных успехов в УПЛ, вингер отправился в "Эвертон", откуда за один миллион его и приобрела "Аль-Шарджа".

Отметим, что сейчас в "Панатинаикосе" играет другой экс-представитель УПЛ - Беньямин Вербич.