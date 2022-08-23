Конец телепула в УПЛ, новички Шахтера, важная победа МЮ. Главные новости за 22 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 22 августа

После заявления Игоря Суркиса с официальным сообщением выступила медиагруппа 1+1 Media. Она подтвердила, что домашние матчи "Динамо", "Зари", "Днепра-1" и "Металлиста" будут транслироваться на телеканалах 2+2 и УНИАН. В УПЛ сразу же отметили, что "не подчинившихся" ожидает наказание в соответствии с регламентом, а это будет либо штраф, либо даже снятие очков. Интересно, что и выигравший тендер канал Setanta Sports все еще анонсировал трансляцию матча "Заря" - "Ворскла". Игра должна пройти сегодня, 23 августа в 15:00.

Донецкий клуб объявил о подписании своего бывшего игрока Ивана Петряка. Как известно, Иван начинал карьеру в "Заре", сезон 2017/18 провел в "Шахтере", а затем был продан в "Ференцварош", из которого со скандалом переходил в "Фехервар". Соглашение рассчитано на четыре года. Также "Шахтер" сообщил об аренде бразильца Лукаса Тейлора, который в Украине выступал за ФК "Львов" и "Днепр-1", в настоящее время его клубом является греческий ПАОК. СМИ также сообщают, что в ближайшее время к "Шахтеру" присоединится Марьян Швед.

ФК "Тирана" объявил о продаже в полтавский клуб нападающего Таулянта Сефери. В прошлом сезоне юноша забил 18 голов и отдал 10 результативных передач в матчах чемпионата Албании. Кроме того, на его счету уже 10 матчей за национальную сборную и один забитый гол. По информации СМИ, Сефери обошелся "Ворскле" в полмиллиона долларов.

Да еще и сразу над кем – над "Ливерпулем"! В дебюте игры отличился Джейдон Санчо, а сразу после перерыва Рашфорд удвоил преимущество. "Ливерпуль" владел тотальным преимуществом в контроле мяча, чаще бил по воротам, но сумел отыграть только один мяч – на 81-й отличился Салах. Криштиану Роналду вышел на замену только на 86-й минуте. Итак, 2:1 в пользу МЮ, в итоге красные дьяволы взлетают в турнирной таблице на 14-е место, а вот "Ливерпуль" близок к тому, чтобы его признали кризисным. У команды Клоппа пока всего 2 очка после трех туров.

Еще два матча второго тура сыграли в Серии А. Команда Моуриньо доминировала в игре с "Кремонезе", нанесла почти три десятка ударов по воротам, но мяч в сетку залетел всего один раз – гол забил Смоллинг. Этого хватило для победы. А вот "Ювентус" и "Сампдория" голов не забивали – сухая ничья 0:0.

По информации комментатора Виктора Вацка, в трансфере Руслана Малиновского заинтересованы два клуба - "Тоттенхэм" и "Марсель". Предложение шпор "Аталанту" не устроило, а вот "Марсель" удовлетворил запросы клуба из Бергамо. Теперь свое слово должен сказать сам игрок. Стоит отметить, что у Малиновского остался год контракта с "Аталантой", поэтому его активно и продают.