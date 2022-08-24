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Динамо с треском вылетело из ЛЧ, Шахтер не забил на старте УПЛ. Главные новости за 23 августа

Общие новости
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UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 23 августа

Динамо с треском вылетело из ЛЧ, Шахтер не забил на старте УПЛ. Главные новости за 23 августа

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Carlos Rodrigues

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" в удручающем стиле вылетело из ЛЧ от "Бенфики"

0:3 в Лиссабоне - это больно, но еще ужаснее результата качество игры киевлян. Абсолютное неумение выйти из своей половины поля, уйма проигранных единоборств, ноль опасных атак, куча ошибок в простых ситуациях - короче, плохо было все. О Лиге чемпионов с такой игрой можно забыть навсегда, да и в Лиге Европы тоже будет трудно, если срочно не прибавить.

"Шахтер" не забил "Металлисту-1925" в дебютном туре УПЛ

По "Горнякам" вердикт тот же самый - надо добавлять. Вчера в дебютном матче УПЛ против "Металлиста-1925" команда Игора Йовичевича произвела слабое впечатление - много ошибок, неотлаженная комбинационная игра, пустота на позиции центрфорварда. Удар Мудрика в перекладину - все, что запомнилось. Отсюда и нули на табло.

Остальная УПЛ: победы "Вереса", "Зари" и "Колоса"

Самым зрелищным из трех выдался успех "Зари" в поединке против "Ворсклы" - Виктор Скрипник получил от бывших подопечных сразу три мяча. Самым эмоциональным - матч "Колоса" против "Кривбаса", по ходу которого Юрий Вернидуб начисто вышел из себя. Ну, а самой надежной командой дня показал себя "Верес" - его тренеру Юрию Вирту так понравилась победа над "Черноморцем", что он назвал игру своей команды "идеальной".

Скандал вокруг ТВ-прав: операторов Setanta не пустили на матч "Зари", они готовят жалобу

Грустный цирк. Съемочная группа Setanta подъехала показывать матч "Зари" и "Ворсклы", а ее просто не пустили. Вместо официального транслятора поединок сняли и показали 1+1. Судя по заявлением "Днепра-1", "Динамо", "Металлиста" и "Руха", они тоже с Setanta сотрудничать не намерены. Что дальше? Ходят слухи про жалобу от канала на клубы-бунтовщики; также возможен судебный иск.

"Виктория" и "Маккаби Хайфа" вышли в групповой раунд ЛЧ

Для израильтян это первый выход в ЛЧ за 12 лет; для чехов - за 4. В обоих случаях все получилось очень эмоционально. "Виктория" минимально обыграла "Карабах" (2:1), хотя до 58-й минуты уступала в счете. Ну, а "Маккаби" вообще прополз в группу благодаря автоголу "Црвены Звезды" на 90-й минуте матча в Белграде. Как вам такая развязка?

Трансфер дня: "Вест Хэм" выкупил защитника у "Челси" за 13 млн евро

Суперзвезды вчера чемоданов не собирали, так что главным переходом дня стал трансфер левого бека "Челси" Эмерсона Палмьери в "Вест Хэм" за 13 млн евро. 28-летний итальянец уже давно не нужен синим и прошлый сезон провел в аренде в "Лионе"; ну, а "Вест Хэму" понадобился левый бек после ухода Артура Масуаку. Все логично.

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.08.2022 в 06:53
Сьогоднішнє Динамо --- це ганьба українського футболу.
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