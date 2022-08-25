Футбол под сирены, первая корзина ДК и новичок МЮ за 94 млн. Главные новости за 24 августа

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 24 августа.

В среду определились последние участники группового этапа Лиги Чемпионов. Последние три билета забрали: "Динамо" Загреб, обыгравший "Буде-Глимт" в дополнительное время (4:1, общ. 4:2); "Рейнджерс", выигравший в Эйндховене у "ПСВ" (0:1, 2:3); а также "Копенгаген", удержавший минимальный перевес над "Трабзонспором" (0:0, 1:2), добытый в первой игре. Среди 32-х лучших команд Европы присутствует и донецкий "Шахтер". Он будет проходить в жеребьевке как команда третьей корзины.

Киевское "Динамо" после вылета в плей-офф раунде Лиги Чемпионов от "Бенфики" автоматически квалифицировался в групповой этап Лиги Европы. После остальных матчей квалификации Лиги чемпионов определилось, что "Динамо" будет в первой корзине Лиги Европы. Это означает, что в группе киевляне сыграют против трех команд с более низким рейтингом, и избежит встречи с такими грандами, как МЮ, "Арсенал", "Рома" и "Лацио".

Матч первого тура УПЛ между "Рухом" и "Металлистом" стал первым, который прервал из-за воздушной тревоги. Всего по вине оккупантов игра прерывалась трижды. Вторая воздушная тревога длилась аж 80 минут, а всего поединок по времени растянулся на 4 часа. Матч на арене "Украина" во Львове выиграл "Металлист" (1:2) благодаря мячам Подлепенца и Прядуна. Иронично, что год назад "Рух" в первом туре играли против "Металлиста 1925".

Этими событиями на арене "Украина" не ограничились. "Рух" не допустил съемочную группу Setanta Sports на позиции для съемки игры против "Металлиста". Поединок транслировал канал "Ruh ТV". Аналогичное нарушение ранее позволила себе "Заря" в матче против "Ворсклы". Дела уже переданы на рассмотрение контрольно-дисциплинарного комитета УАФ. Напомним, ранее большинством голосов клубов УПЛ было принято решение о создании единого телевизионного пула. Права на него сроком на три года за 16 млн долларов приобрела Setanta.

"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию вингера "Аякса" Антони, сообщает Sky Sports. Ожидается, что 22-летний бразилец обойдётся клубу в 80 млн фунтов (94 млн евро), что сделает его вторым самым дорогим новичком в истории клуба. Дороже МЮ обошлось лишь возвращение Поля Погба (105 млн евро) в 2016-м году. Сделка должны быть закрыта до конца недели. Ранее этим летом по направлению из Амстердама в Манчестер отправился защитник Лисандро Мартинес за сумму в 57 + 10 млн евро.