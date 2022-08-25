  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Футбол под сирены, первая корзина ДК и новичок МЮ за 94 млн. Главные новости за 24 августа

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 24 августа

Футбол под сирены, первая корзина ДК и новичок МЮ за 94 млн. Главные новости за 24 августа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 24 августа.

Третья корзина для Шахтёра

В среду определились последние участники группового этапа Лиги Чемпионов. Последние три билета забрали: "Динамо" Загреб, обыгравший "Буде-Глимт" в дополнительное время (4:1, общ. 4:2); "Рейнджерс", выигравший в Эйндховене у "ПСВ" (0:1, 2:3); а также "Копенгаген", удержавший минимальный перевес над "Трабзонспором" (0:0, 1:2), добытый в первой игре. Среди 32-х лучших команд Европы присутствует и донецкий "Шахтер". Он будет проходить в жеребьевке как команда третьей корзины.

Динамо в первой корзине ЛЕ

Киевское "Динамо" после вылета в плей-офф раунде Лиги Чемпионов от "Бенфики" автоматически квалифицировался в групповой этап Лиги Европы. После остальных матчей квалификации Лиги чемпионов определилось, что "Динамо" будет в первой корзине Лиги Европы. Это означает, что в группе киевляне сыграют против трех команд с более низким рейтингом, и избежит встречи с такими грандами, как МЮ, "Арсенал", "Рома" и "Лацио".

Матч Руха и Металлиста трижды прервали сирены

Матч первого тура УПЛ между "Рухом" и "Металлистом" стал первым, который прервал из-за воздушной тревоги. Всего по вине оккупантов игра прерывалась трижды. Вторая воздушная тревога длилась аж 80 минут, а всего поединок по времени растянулся на 4 часа. Матч на арене "Украина" во Львове выиграл "Металлист" (1:2) благодаря мячам Подлепенца и Прядуна. Иронично, что год назад "Рух" в первом туре играли против "Металлиста 1925".

Неповиновение Руха

Этими событиями на арене "Украина" не ограничились. "Рух" не допустил съемочную группу Setanta Sports на позиции для съемки игры против "Металлиста". Поединок транслировал канал "Ruh ТV". Аналогичное нарушение ранее позволила себе "Заря" в матче против "Ворсклы". Дела уже переданы на рассмотрение контрольно-дисциплинарного комитета УАФ. Напомним, ранее большинством голосов клубов УПЛ было принято решение о создании единого телевизионного пула. Права на него сроком на три года за 16 млн долларов приобрела Setanta.

94 млн за Антони

"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию вингера "Аякса" Антони, сообщает Sky Sports. Ожидается, что 22-летний бразилец обойдётся клубу в 80 млн фунтов (94 млн евро), что сделает его вторым самым дорогим новичком в истории клуба. Дороже МЮ обошлось лишь возвращение Поля Погба (105 млн евро) в 2016-м году. Сделка должны быть закрыта до конца недели. Ранее этим летом по направлению из Амстердама в Манчестер отправился защитник Лисандро Мартинес за сумму в 57 + 10 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде