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В чемпионате Аргентины забит гол с 70 метров. К удару причастен экс-игрок Днепра-1 - ВИДЕО

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Получился исторический удар

В чемпионате Аргентины забит гол с 70 метров. К удару причастен экс-игрок Днепра-1 - ВИДЕО

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В среду, 24 августа, состоялся очередной матч высшего дивизиона чемпионата Аргентины – лидер "Атлетико Тукуман" разгромил клуб "Барракас Сентраль" со счетом 4:0.

Последний гол случился уже в компенсированное арбитром время и вошел в историю местного чемпионата – форвард Матео Коронель забил ударом с 70 метров, чего раньше никому не удавалось.

Примечательно, что мяч к Коронелю попал рикошетом от Франциско Ди Франко – экс-игрок "Карпат" и "Днепра-1" перешел в "Атлетико Тукуман" в апреле после полномасштабного вторжения россиян в Украину.

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В статье: Франциско Ди Франко лучшие голы
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