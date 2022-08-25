В чемпионате Аргентины забит гол с 70 метров. К удару причастен экс-игрок Днепра-1 - ВИДЕО
Получился исторический удар
В среду, 24 августа, состоялся очередной матч высшего дивизиона чемпионата Аргентины – лидер "Атлетико Тукуман" разгромил клуб "Барракас Сентраль" со счетом 4:0.
Последний гол случился уже в компенсированное арбитром время и вошел в историю местного чемпионата – форвард Матео Коронель забил ударом с 70 метров, чего раньше никому не удавалось.
Примечательно, что мяч к Коронелю попал рикошетом от Франциско Ди Франко – экс-игрок "Карпат" и "Днепра-1" перешел в "Атлетико Тукуман" в апреле после полномасштабного вторжения россиян в Украину.
LONG-RANGE GOLAZO— FIFA.com (@FIFAcom) August 24, 2022
Could Mateo Coronel's 77-yard goal be a contender for our #Puskas list? pic.twitter.com/IAGvMIaWAZ
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