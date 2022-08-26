Скандал в Китае: бразильца дисквалифицировали на год за нападение на судью
На повторах фол выглядит подло
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Miguel Schincariol
Китайская федерация футбола на 12 месяцев отстранила от выступлений 32-летнего центрфорварда "Хэнань Цзянье" Энрике Дурадо.
В матче чемпионата против "Ухань Саньчжэнь" (2:2) он сзади налетел на арбитра встречи, хотя рядом не было вообще никого из соперников. Повторы убедили судей, что это было сделано специально.
Кроме дисквалификации Дурадо также заплатит штраф в размере 200 тысяч юаней (около 29 тысяч евро).
32-летний бразилец играет за "Хэнань" с 2019 года и в текущем сезоне забил 5 голов в 13 матчах Суперлиги.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сегодня Динамо и Днепр-1 узнают соперников на групповом этапе еврокубков
- Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО
- Соперники Шахтера в Лиге чемпионов, вылет Днепра-1 из ЛЕ. Главные новости за 25 августа
- Динамо с треском вылетело из ЛЧ, Шахтер не забил на старте УПЛ. Главные новости за 23 августа
- Украинский блогер собрал 24 миллиона гривен на День Независимости
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти