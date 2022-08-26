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Скандал в Китае: бразильца дисквалифицировали на год за нападение на судью

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На повторах фол выглядит подло

Скандал в Китае: бразильца дисквалифицировали на год за нападение на судью

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Miguel Schincariol

Новина українською

Китайская федерация футбола на 12 месяцев отстранила от выступлений 32-летнего центрфорварда "Хэнань Цзянье" Энрике Дурадо.

В матче чемпионата против "Ухань Саньчжэнь" (2:2) он сзади налетел на арбитра встречи, хотя рядом не было вообще никого из соперников. Повторы убедили судей, что это было сделано специально.

Кроме дисквалификации Дурадо также заплатит штраф в размере 200 тысяч юаней (около 29 тысяч евро).

32-летний бразилец играет за "Хэнань" с 2019 года и в текущем сезоне забил 5 голов в 13 матчах Суперлиги.

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