Скандал в Китае: бразильца дисквалифицировали на год за нападение на судью

Китайская федерация футбола на 12 месяцев отстранила от выступлений 32-летнего центрфорварда "Хэнань Цзянье" Энрике Дурадо.

В матче чемпионата против "Ухань Саньчжэнь" (2:2) он сзади налетел на арбитра встречи, хотя рядом не было вообще никого из соперников. Повторы убедили судей, что это было сделано специально.

Кроме дисквалификации Дурадо также заплатит штраф в размере 200 тысяч юаней (около 29 тысяч евро).

32-летний бразилец играет за "Хэнань" с 2019 года и в текущем сезоне забил 5 голов в 13 матчах Суперлиги.