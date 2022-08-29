Фиаско Динамо, первая победа Шахтера, уверена Барса. Главные новости за 28 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 28 августа

Все началось с официального сообщения УПЛ о том, что Setanta Sports не допущен на стадион для организации трансляции, поэтому эпизод будет рассматривать КДК. А уже потом в конце первого тайма "Динамо" пропустило от Сарапия, в начале второго от Пихаленка, а уже в компенсированное арбитром время точку поставил Рыбчинский. 0:3 и ответ Мирчи Луческу на вопрос о перспективах Забарного уже не кажется попыткой завуалировать слухи. Румын, в частности, заявил, что, возможно, это у него последний матч с киевским клубом, а не у Ильи.

Открывал игровой день поединок между "Колосом" и "Рухом". Ковалевцы забили быстрый мяч – Милько помог рикошет, а на исходе игры закрепил преимущество Безбородько. "Колос" набирает максимум очков в двух первых турах. Во втором матче дня "Шахтер" встречался с "Кривбассом". Уже традиционно горняки держали мяч очень много, но и соперник имел острые моменты. В конце концов судьбу встречи решил единственный гол, забитый Артемом Бондаренко, который откликнулся на подачу со штрафного.

В Английской Премьер-лиге состоялось три матча. "Тоттенхэм" уверенно одолел "Ноттингем Форест" - 2:0 (дубль Кейна). Это позволило шпорам остаться в тройке лидеров вместе с "Арсеналом" и "Манчестер Сити". "Ньюкасл" на последних минутах спасся от поражения в игре с "Вулверхэмптоном" - 1:1, а "Вест Хэм" на выезде одолел "Астон Виллу".

Каталонцы играли с "Вальядолидом" и разгромили соперника со счетом 4:0. Дубль у Роберта Левандовского по голу добавили Педри и Роберто. У "Реала" игра с "Эспаньолом" была куда сложнее. Винисиус быстро открыл счет, но перед перерывом Хоселу забил ответный. Ничья держалась до 88-й минуты, пока свое слово не сказал Бензема. Он же поставил точку, забив на 90+10 – 1:3 в пользу "Реала".

Руслан вышел с первых минут на игру против "Вероны". В этот раз без результативных действий, но его команда победила 1:0 благодаря голу Коопмайнерса. Первые потери понес "Наполи" - неаполитанцы не смогли обыграть "Фиорентину", ничья 0:0. Совершенно плохие дела у "Сампдории" - она ​​уступила 0:4 "Салернитане" и находится в зоне вылета.

Парижане принимали "Монако" и пропустили в середине первого тайма от Фолланда. Конечно, ПСЖ обладал большим преимуществом, много бил по воротам, но отправить мяч в сетку сумел только раз – уже в середине второго тайма пенальти реализовал Неймар. После четырех туров ПСЖ имеет равное количество очков с "Лансом" и "Марселем". Провансальцы разбили "Ниццу" 3:0. Дублем отличился Алексис Санчес.