Трансфер Яремчука, лидерство Александрии, легионер для Шахтера. Главные новости за 29 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 29 августа

Только год украинский форвард продержался в "Бенфике". Стать основным он так и не смог. На счету Романа участие в 48 матчах, в которых он забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. Однако в Лиссабоне хотели значительно более высокой эффективности, поэтому решили продать украинца. Хорошо, что покупатель нашелся – гранд бельгийского футбола "Брюгге". О трансфере было объявлено сторонами поздно вечером. По информации СМИ, "Бенфика" получила за Яремчука 16 млн евро. Напомним, что Роман уже выступал в Бельгии – он был одним из лидеров "Гента".

В понедельник состоялось еще два матча второго тура чемпионата Украины. Сначала "Металлист" и "Ингулец" сыграли вничью 1:1. Коркишко забил в начале игры ударом с пенальти, а в середине второго тайма Клименко ответил отличным дальним ударом. Закрывали тур "Александрия" и "Минай". Команда Юрия Гуры обладала ощутимым преимуществом, которое в забитый гол воплотил Третьяков. Однако развить успех александрийцы не смогли, а на исходе игры из-за ошибки голкипера Голуб сравнял счет. Это произошло на 90+1 минуте. А на 90+3-й Цуриков нанес невероятный удар метров с 20-ти и все же принес "Александрии" победу – 2:1. У четырех команд на старте сезона максимум очков – кроме "Александрии" это "Заря", "Верес" и "Колос".

Речь о Лассине – форварде "Шахтера". Ходили разговоры, что нападающий покинет команду и воспользуется возможностью приостановить контракт. Однако сам Траоре заявил, что во время лечения, а он пережил очень сложную травму, "Шахтер" его максимально поддержал, так что в нынешнюю сложную минуту он не имеет права вот так просто уйти.

По информации итальянского инсайдера Фабрицио Романо, "Эвертон" делал "Шахтеру" устное предложение по трансферу Михаила Мудрика. Называется и сумма – 30 миллионов евро. Однако донецкий клуб против продажи своей юной звезды. Также возможность трансфера изучал "Арсенал", по крайней мере, со стороны футболиста. Но при этом Романо сообщает, что один из английских клубов все еще намерен попытаться купить Михаила.

Напомним, что через два дня закроется трансферное окно. Так что нас еще ожидают неожиданные переходы. Самый дорогой трансфер в понедельник оформили "Лион" и "Вест Хэм". Лондонцы заплатили 42 млн евро за атакующего хавбека Лукаса Пакету. Также "Валенсия" подписала свободным агентом Эдинсона Кавани. "Ноттингем Форест" арендовал у "Атлетико" защитника Ренана Лоди. "Рома" за 6 млн евро продала в "Кремонезе" Феликса Афена-Гьяна, который очень ярко дебютировал на взрослом уровне, но не убедил Моуриньо, что готов уже сейчас быть основным в команде.

В Испании были сыграны еще два матча третьего тура. У "Атлетика" из Бильбао не было проблем с "Кадисом", победа 4:0. В более статусном поединке "Атлетико" выиграл у "Валенсии" благодаря единственному голу, автором которого стал Антуан Гризманн.