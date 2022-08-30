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Сборную Словакии возглавил итальянец без опыта самостоятельной работы

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Неожиданное назначение

Сборную Словакии возглавил итальянец без опыта самостоятельной работы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francesco Pecoraro

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Новым тренером сборной Словакии стал Франческо Кальцона. Контракт рассчитан до конца 2023 года с опцией автоматического продления в случае выхода команды на Евро-2024.

53-летний итальянец ранее нигде не работал главным тренером. В 2008-21 годах он был ассистентом в "Перудже", "Эмполи", "Наполи", "Кальяри", а весь прошлый сезон проработал в Неаполе на должности "тренера по развитию техники".

Среди прочих Кальцона помогал таким наставникам, как Лучано Спаллетти и Маурицио Сарри.

Предыдущий тренер Словакии Штефан Таркович был уволен в июне после невыхода на ЧМ и поражения от Казахстана в Лиге наций.

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В статье: Словакия
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