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Мудрика торгует Арсенал, МЮ тратит 95 млн, а ФИФА сотрудничает с россией. Главные новости за 30 августа

Общие новости
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UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 30 августа

Мудрика торгует Арсенал, МЮ тратит 95 млн, а ФИФА сотрудничает с россией. Главные новости за 30 августа

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

"Арсенал" и "Шахтер" ведут переговоры по Мудрику

Эту информацию подтверждают источники в Италии и Англии. На данный момент "Шахтер" требует за 21-летнего вингера 25 млн фунтов, "Канониры" готовы выложить 15. Переговоры идут сложно, но журналисты отмечают наличие оптимизма у сторон. Ждем еще одного украинца в АПЛ?

Лидер "Зари" прошел медосмотр в "Динамо"

Речь о Владиславе Кабаеве. Ранее Игорь Суркис подтверждал интерес киевлян к этому исполнителю, так что информация о медосмотре врасплох не застала. Ожидается, что "Динамо" и "Заря" объявят о сделке уже в самое ближайшее время - Киев спешит, ведь после отъезда Вербича и Де Пены слева в нападении приходится ставить центрхавов.

Цыганков интересен двум командам из элиты Примеры

Если об этом пишет Marca, то с большой вероятностью, все так и есть. "Севилья" и "Вильярреал" - клубы статусные, и Цыганкову пошел бы на пользу переход в любой из них, но готовы ли испанцы удовлетворить аппетиты Игоря Суркиса? Вопрос риторический. Между тем, трансферное окно вот-вот закроется, так что действовать надо быстро.

Самый дорогой трансфер лета: "МЮ" покупает вингера "Аякса" за 95 млн

Осталось только провести медосмотр и подмахнуть контракт - все остальное сделано. Два года назад бразилец Антони перебрался в "Аякс" за 15 млн, с тех пор забил 24 гола и отдал 22 ассиста в сверхрезультативной Эредивизи - и теперь его покупает "МЮ" за 95 млн. Понятно, что парень перспективный и все такое, но сумма шокирует.

ФИФА продала россиянам права на показ ЧМ-2022

Позор дня. ФИФА продала российским пропагандистским каналам права на показ мундиаля в Катаре за 40 млн евро. Аргумент, что нельзя брать кровавые деньги у страны-оккупанта, на ФИФА не подействовал. Что ж, придется довольствоваться хотя бы тем, что саму россию от ЧМ отстранили - и на том спасибо.

"Челси" сенсационно проиграл "Саутгемптону" в АПЛ

Новые проблемы у синих. После поражения от "Сотона" даже Томас Тухель признал, что сейчас победить "Челси" довольно легко. В АПЛ сыграно лишь 5 туров, а у лондонцев 2 поражения от середняков - плохой старт! Тем временем конкуренты - "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Ман Сити" - очков почти не теряют.

"Рома" и "Интер" легко победили, а вот "Милан" оступился

Также большой игровой день вчера был в Италии. "Рома" и "Интер" синхронно победили новичков Серии А, забив им по три мяча. За "Волков" первые голы провел Пауло Дибала - это отмечаем отдельно. Ну, а "Милан" в параллельной игре против "Сассуоло" оступился - 0:0; причем все могло быть еще хуже, если бы Доменико Берарди реализовал пенальти.

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