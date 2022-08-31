Кабаев в Динамо, Челси продолжает переговоры по Обамеянгу. Онлайн предпоследнего трансферного дня

Сегодня в европейских топ-лигах закрывается летнее трансферное окно. По традиции, клубы в этот день стараются закрыть все сделки, переговоры по которым тянулись на протяжении лета. UA-Футбол следит за всеми топ-чемпионатами, топ-клубами и топ-новостями в одной новости. Не забывайте иногда обновлять онлайн, чтобы получать актуальную и свежую информацию.

Когда закрывается трансферное окно?

Германия - 1 сентября

Италия - 1 сентября

Испания - 1 сентября

Англия - 1 сентября

Франция - 1 сентября

Нидерланды - 1 сентября

Бельгия - 6 сентября

Украина - 22 сентября

Онлайн трансферного дедлайна

18:00 Владислав Кабаев – игрок "Динамо"! Хавбек подписал контракт с киевлянами на четыре года. Детали трансфера из "Зари" не разглашаются.

16:53 "Челси" пополнил свои ряды центральным защитником Уэсли Фофана. Лондонцы отдали "Лестеру" за игрока 70 млн фунтов. В общей сложности во время текущего трансферного окна клуб Томаса Тухеля уже потратил на новичков 250 млн фунтов.

16:02 Легендарности пост. Евгений Селезнев остается в "Минае"! 37-летний нападающий поставил подпись под новым контрактом. К сожалению, он рассчитан только до конца текущего календарного года. Верим, что форвард останется в УПЛ и в 2023 году.

15:31 Известный инсайдер Николо Скира наскреб интересной информации по поводу Михаила Мудрика. Оказывается, "горняки" хотят получить за своего вингера 50 млн евро. Предложения "Арсенала" и "Брентфорда" дончане уже отклонили. "Шахтер" хочет сохранить таланта, однако этого не хотят агенты игрока.

14:47 "Черноморец" объявил, что клуб временно покинул Николай Морозюк. Из традиционно косвенного потока информации, предоставленной "моряками", контракт хавбека все еще принадлежит одесситам, а будет выступать за один из клубов в Средиземном море на правах аренды. Скорее всего, речь о Кипре.

14:15 "Челси" не оставляет надежду подписать Пьера-Эмерика Обамеянга. Напомним, что на этой неделе нападавшего ограбили у него дома в Барселоне и сломали челюсть. Ожидается, что на больничном он проведет ближайшие три недели, но "синих" этот фактор не останавливает.

13:52 "Вулверхэмптон" объявил о подписании очередного новичка. Вы будете удивлены, но он не из Португалии! "Волки" отдали 18 млн евро за форварда "Штутгарта" Сашу Калайджича. Представление новичка в твиттере клуба получилось необычным.

13:47 "Аталанта" продолжает беситься. Сначала бергамцы надеялись продать одного из своих лучших игроков Руслана Малиновского за 40 млн евро. Теперь же аппетиты бергамцев стали меньше. За полтора дня до дедлайна итальянский клуб хочет получить за украинца 25 млн в евровалюте. Единственный претендент – "Марсель".

13:01 Интересные события разворачиваются вокруг Артема Довбика. Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины не только своему клубу, но и публично заявил, что хочет трансфера. Успеют ли боссы днепрян его оформить за полтора дня? И не повторит ли он судьбу Коноплянки, которого в свое время не отпустили из Днепра в "Ливерпуль"?

12.37. Идрисса Гуйе возвращается в "Эвертон"! В ближайшие часы в Мерсисайде пройдёт медобследование, сообщает Романо. Детали сделки пока остаются неизвестными. Гуйе покинул "Гудисон Парк" в 2019-м году, 3 года послужил мотором "ПСЖ", и теперь возвращается. Новый тренер Парижа Галтье теперь ставит на техничных игроков вроде Витиньи в центре поля, поэтому Гуйе вместе с Эррерой покидают столицу Франции.

12.20. "РБ Лейпциг" не отпустит Гвардиола. Этой ночью Фабрицио Романо выбросил бомбу о том, что "Челси" договаривается о трансфере Йошко за 90 млн евро. При этом защитник должен будет перебраться в Лондон через год. Но директор "быков" Оливер Минтцлафф всё это опроверг: "Я могу подтвердить, что Гвардиол останется с нами в этом сезоне, а также с большой долей вероятности и в следующем", - сказал Минтцлафф Bild.

12.05. Здравствуйте, дорогие читатели! Начнём наш трансферный дедлайн с хорошей новости – в АПЛ может стать одним украинцем больше. Михаил Мудрик согласовал контракт с лондонским "Арсеналом", сообщает Николо Скира. Ожидается, что сумма сделки составит около 30 млн евро. Сам 21-летний вингер подпишет с "канонирами" соглашение до 2027 года.