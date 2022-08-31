Мудрик едет к Зинченко, Гвардиола не пускают в Челси. Онлайн последнего дня трансферного окна

Сегодня в европейских топ-лигах закрывается летнее трансферное окно. По традиции, клубы в этот день стараются закрыть все сделки, переговоры по которым тянулись на протяжении лета. UA-Футбол следит за всеми топ-чемпионатами, топ-клубами и топ-новостями в одной новости. Не забывайте иногда обновлять онлайн, чтобы получать актуальную и свежую информацию.

Когда закрывается трансферное окно?

Германия - 1 сентября

Италия - 1 сентября

Испания - 1 сентября

Англия - 1 сентября

Франция - 1 сентября

Нидерланды - 1 сентября

Бельгия - 6 сентября

Украина - 22 сентября

Онлайн трансферного дедлайна

13:01 Интересные события разворачиваются вокруг Артема Довбика. Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины не только своему клубу, но и публично заявил, что хочет трансфера. Успеют ли боссы днепрян его оформить за полтора дня? И не повторит ли он судьбу Коноплянки, которого в свое время не отпустили из Днепра в "Ливерпуль"?

12.37. Идрисса Гуйе возвращается в "Эвертон"! В ближайшие часы в Мерсисайде пройдёт медобследование, сообщает Романо. Детали сделки пока остаются неизвестными. Гуйе покинул "Гудисон Парк" в 2019-м году, 3 года послужил мотором "ПСЖ", и теперь возвращается. Новый тренер Парижа Галтье теперь ставит на техничных игроков вроде Витиньи в центре поля, поэтому Гуйе вместе с Эррерой покидают столицу Франции.

12.20. "РБ Лейпциг" не отпустит Гвардиола. Этой ночью Фабрицио Романо выбросил бомбу о том, что "Челси" договаривается о трансфере Йошко за 90 млн евро. При этом защитник должен будет перебраться в Лондон через год. Но директор "быков" Оливер Минтцлафф всё это опроверг: "Я могу подтвердить, что Гвардиол останется с нами в этом сезоне, а также с большой долей вероятности и в следующем", - сказал Минтцлафф Bild.

12.05. Здравствуйте, дорогие читатели! Начнём наш трансферный дедлайн с хорошей новости – в АПЛ может стать одним украинцем больше. Михаил Мудрик согласовал контракт с лондонским "Арсеналом", сообщает Николо Скира. Ожидается, что сумма сделки составит около 30 млн евро. Сам 21-летний вингер подпишет с "канонирами" соглашение до 2027 года.