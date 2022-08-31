Испанский ветеран. Сегодня празднует юбилей Пепе Рейна

Хосе Мануэль Рейна Паэс родился 31 августа 1982 года в Мадриде. Испанский футболист, вратарь испанского клуба "Вильярреал", наиболее известен своими выступлениями за английский клуб "Ливерпуль".

Выступал за национальную сборную Испании, в составе которой стал чемпионом мира и дважды чемпионом Европы. Пепе Рейна четырежды признавался лучшим вратарем Английской Премьер-лиги.

Рейна стал первым в истории вратарем, который поучаствовал в матчах чемпионатов Испании, Англии, Италии и Германии. Выступал за "Милан", "Лацио", "Наполи", "Баварию", "Астон Виллу" и "Барселону".