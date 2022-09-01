Заоблачный ценник Мудрика, неудержимый Холанд и новые владельцы Милана. Главные новости за 31 августа

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 31 августа.

"Динамо" объявило о трансфере вингера "Зари" Владислава Кабаева. 26-летний полузащитник подписал с киевлянами соглашение до 2026 года. За последние полгода "Динамо" потеряло сначала Карлоса де Пену, а затем и Беньямина Вербича, поэтому усиление на левый фланг было необходимо. Кабаев за 5 сезонов в "Заре" успел дважды взять бронзу УПЛ, поиграть в Лиге Европы и Лиге конференций, а также забить 10 голов в 129 матчах за клуб.

"Манчестер Сити" разгромил "Ноттингем Форест" (6:0) в 5-м туре АПЛ. Половину мячей "горожан" в матче забил Эрлинг Холанд. Для норвежца это второй хет-трик в АПЛ. Всего в чемпионате Англии у него 9 голов в 5 матчах. Это новый рекорд лиги. Для сравнения, у Андрея Шевченко столько же мячей в АПЛ, на что у него ушло целых 48 поединков в составе "Челси". Благодаря победе "Ман Сити" поднялся на вторую строчку, отставая от "Арсенала" на два пункта. Канониры в свою очередь обыграли "Астон Виллу" 2:1.

"Челси" завершил трансфер Уэсли Фофана из "Лестера". Контракт с 21-летним французом подписан на 7 лет, сумма сделки составила 80 млн евро (69,5 млн фунтов). По информации Дэвида Орнштейна, никакие бонусы не предусмотрены. Фофана стал четвёртым самым дорогим защитником в истории футбола. Общие затраты "Челси" летом составили 267 млн. Ранее клуб подписал Рахима Стерлинга, Марка Кукурелью, Калиду Кулибали и троих молодых проспектов.

Михаил Мудрик может перебраться в АПЛ в последний день трансферного окна. Игроком на Альбионе интересуются "Арсенал" и "Брентфорд". "Канониры" по данным некоторых источников уже согласовали с украинцем условия личного контракта, но ещё не делали "Шахтёру" никаких предложений. "Брентфорд" делал бид в размере 30 млн евро, но "горняки" его отклонили. По данным известного инсайдера Николо Скиры, "Шахтёр" установил на Мудрика ценник в размере 50 млн евро.

"Милан" объявил о смене владельца. Команду приобрела американская инвестиционная компания RedBird Capital Partners. Компания договорилась с Elliott Advisors UK Limited о покупке клуба и завершила процесс приобретения. Сделка оценивается в 1,2 миллиарда евро. RedBird Capital Partners – инвестор компании Fenway Sports Group. Те в свою очередь владеют "Ливерпулем". Также самой RedBird принадлежит контрольный пакет акций "Тулузы", которая вернулась в Лигу 1 в этом сезоне.