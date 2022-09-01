Артур едет в Ливерпуль, Гвардиол остаётся в РБ. Онлайн трансферного дедлайна

Сегодня в европейских топ-лигах закрывается летнее трансферное окно. По традиции, клубы в этот день стараются закрыть все сделки, переговоры по которым тянулись на протяжении лета. UA-Футбол следит за всеми топ-чемпионатами, топ-клубами и топ-новостями в одной новости. Не забывайте иногда обновлять онлайн, чтобы получать актуальную и свежую информацию.

Когда закрывается трансферное окно?

Германия - 1 сентября

Италия - 1 сентября

Испания - 1 сентября

Англия - 1 сентября

Франция - 1 сентября

Нидерланды - 1 сентября

Бельгия - 6 сентября

Украина - 22 сентября

Онлайн трансферного дедлайна

14.19. Сага с переездом Михаила Мудрика, судя по всему, переносится за зимнее трансферное окно. Журналист The Guardian Ник Эймс сообщает, что "Брентфорд" и "Арсенал" далеки от сделки с "горняками", и если не произойдёт ничего экстраординарного, вингер останется в "Шахтёре" этим летом. Потенциальные покупатели при этом продолжат внимательно следить за Мудрик, особенно за его выступлениями в Лиге Чемпионов.

14.04. Ещё одна неудача "Челси". "Милан" отказался отпускать Рафаэля Леао в Лондон за 100 млн евро, сообщает Dario AS. "Россонери" не намерены отпускать португальца менее, чем за 150 млн, прописанных в его контракте в качестве отступных. Контракт Леао с "Миланом" истекает через два года.

13.40. Жорди Альба не хочет покидать "Барселону". Каталонцы договорились с "Интером" об годичной аренде ветерана в Серию А ещё в среду вечером, но сам игрок не горит желанием уезжать в Милан, информирует Cadena Cope. От перехода Альбы зависит будущее Маркоса Алонсо, который мечтает перебраться на "Камп Ноу" с апреля.

13.20. Гвардиола в "Челси" не будет. "РБ Лейпциг" объявил о продление контракта с Йошко до 2027-го года. Вчера "быки" отклонили предложение "синих" в размере 90 млн евро. "Челси" вернётся за Гвардиолом в январе, сообщает Романо. Но страшно представить, что там будет за ценник.

✍️ #JOŠKO2027



Joško Gvardiol has signed a one-year contract extension until 2027! ????



????⚪ #WeAreLeipzig pic.twitter.com/5HPsVNOXUD — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) September 1, 2022

13.03. "Арсенал" надеется усилить опорную зону до конца ТО. Самый надёжный журналист по "канонирам" Дэвид Орнштейн заявил, что лондонцы сделали бид по Дугласу Луису из "Астон Виллы". Бразилец хочет уйти на повышение, но бирмингемцы не горят желанием его отпускать.

12.45. Юрген Клопп услышал молитвы фанатов – "Ливерпуль" берёт ещё одного хавбека! В Мерсисайд уже направляется Артур Мело. Там полузащитника "Ювентуса" ждут на медобследование, а затем подпишут арендное соглашение с бразильцем на год.

#Arthur lascia Torino e vola in direzione #Liverpool: a pomeriggio le visite mediche con i Reds // Arthur is leaving for Liverpool. He'll undergo a medical with the Reds this afternoon ✈️???????? @Goalitalia @Goal pic.twitter.com/6TNQiHwfug — Romeo Agresti (@romeoagresti) September 1, 2022

12.31. "Барселона" в ближайшее время избавится сразу от двух футболистов. Фабрицио Романо дал cвой Here we go по аренде Сержиньо Деста в "Милан". "Россонери" будут иметь опцию выкупа американца за 20 млн евро. Также уходит легенда! Мартин Брэйтуэйт разорвал контракт с клубом, и вскоре присоединится к "Эспаньолу".

12.17. "Сити" подтвердил трансфер Мануэля Аканджи из "Боруссии". Дортмунд получит за центрбека 17.5 млн евро. "Горожане" в это окно совсем разучились тратить деньги. Вспомните бюджетный трансфер Серхио Гомеса, теперь Аканджи. Ещё и в плюсе этим летом по трансферному балансу.

12.05. Добрый день, дорогие читатели. Сегодня закрывается трансферное окно в АПЛ, Ла Лиге, Серие А, Бундеслиге, Лиге 1 и ряде других ведущих лиг мира. Так что это последний шанс для Михаила Мудрика ехать в АПЛ, "Ливерпулю" успеть взять ещё одного хавбека, а "Челси" – обогнать "Манчестер Юнайтед" по убыткам за лето.