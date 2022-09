Виллиан вернулся в АПЛ, ПСЖ сбрасывает балласт. Онлайн трансферного дедлайна

Сегодня в европейских топ-лигах закрывается летнее трансферное окно. По традиции, клубы в этот день стараются закрыть все сделки, переговоры по которым тянулись на протяжении лета. UA-Футбол следит за всеми топ-чемпионатами, топ-клубами и топ-новостями в одной новости. Не забывайте иногда обновлять онлайн, чтобы получать актуальную и свежую информацию.

Когда закрывается трансферное окно?

Германия - 1 сентября

Италия - 1 сентября

Испания - 1 сентября

Англия - 1 сентября

Франция - 1 сентября

Нидерланды - 1 сентября

Бельгия - 6 сентября

Украина - 22 сентября

Онлайн трансферного дедлайна

19:52. Не забываем о об украинских новостях. Журналист Санти Дуке пишет, что левый фулбек Василй Кравец может оказаться в полтавской "Ворскле". Правда, никакие детали сделки не разглашаются. Сейчас Кравец защищает цвета "Леганеса", однако прошлый сезон провел в аренде, играя за "Спортинг" Хихон.

19:40. "Манчестер Юнайтед" нашел смещника для Давида де Хеа. Состав "дьяволов" пополнил опытный по меркам АПЛ кипер Мартин Дубравка. С ним был заключен однолетний арендный контракт. После этого он вернется обратно в "Ньюкасл", за который игратет с лета 2018-го года.

19:32. Воспитанник "Челси" Били Гилмор покидает клуб. Причем с концами. 21-летний шотландец продолжит карьеру в "Брайтоне", о чем передает ряд зарубежных источников. По данным Давида Орнштейна, за трансфер Гилмора "чайки" выложат девять миллионов фунтов. "Челси" до последнего не хотел отпускать перспективного игрока, однако прислушался к футболиста, который хотел получать больше игрового времени.

19:22. Нового опорника в свою команду получил Рино Гаттузо. На официальном сайте "Валенсии" появилось сообщение о том, что на год у "РБ Лейпцига" был арендован Илайш Мориба. Ранее воспитанник "Барселоны" уже играл за "летучих мышей" и точно так же на правах аренды.

19:11. Старый знакомый Виллиан снова в Европе. Вингер официально был представлен в качестве нового футболиста английского "Фулхэма". Срок действия контракта - один год. Ранее вингер защищал цвета "Коринтианса", который покинул из-за конфликта с фанатами.

19:03. Новый одноклубник появился у Виталия Миколенко. Снова за "Эвертон" будет играть опорник Идрисса Гейе, который подписал двухлетний контракт с "ирисками". За английский клуб он играл с 2016-го по 2019-й году, проведя в общей сложности 108 игр.

✍️ | Idrissa Gana Gueye has rejoined from Paris Saint-Germain for an undisclosed fee, signing a two-year contract until the end of June 2024. — Everton (@Everton) September 1, 2022

18:50. Пока мы ждем от "ПСЖ" объявлений о новичках, парижане сбрасывают балласт. На официальном сайте клуба появились сообщения об арендах неосновных защитников - Абду Дьялло на год поехал в "Лейпциг", а Левен Курзава - в "Фулхэм". В обоих случаях у арендаторов есть право выкупа - очевидно, что в Париже парней не ждут.

18:40. Вратарь Люка Зидан, единственный из сыновей Зизу, кто хоть чего-то стоит на поле, на два сезона подписался в "Эйбаре". Да, Сегунда, зато сможет регулярно играть. В прошлом сезоне в "Райо" француз проиграл конкуренцию Столе Димитриевскому.

18:30. У "Аякса" куча денег после продажи Антони, но тратят голландцы и дальше аккуратно. Например, сегодня они бесплатно подписали хавбека Флориана Гриллича, который неплохо поиграл за "Хоффенхайм" и засветился в австрийской сборной. Контракт рассчитан по схеме 1+2.

Florian Grillitsch it is! ???????? — AFC Ajax (@AFCAjax) September 1, 2022

18:20. "Челси" решил не останавливаться на Обамеянге и сделал "Барселоне" предложение по Мемфису Депаю - так пишет AS. Всем известно, что голландец не входит в планы Хави, но сейчас каталонцы растеряны - на контракте у них осталось лишь пятеро атакеров, из котороых двое - Дембеле и Фати - подвержены травмам. Если сделка и состоится, то в самую последнюю минуту.

18:05. А вот и Карлос Солер. Mundo Deportivo передает, что уже бывший лидер "Валенсии" ночевал в Париже, утром прошел медосмотр и подписал контракт с "ПСЖ" до 2027 года. "Летучие мыши" получат за хава сборной Испании 18 млн плюс 4 бонусами. Официальное объявление ожидается с минуты на минуту.

17:55. Опорник Юлиан Вайгль официально вернулся в Бундеслигу - хавбека "Бенфики" на год арендовал "Гладбах". 26-летний немец играл в Лиссабоне 2,5 года, но прорыва не произошло - у него по-прежнему только 6 матчей за сборную Германии. А какие авансы ему раздавали в юности!

17:45. Центрхав "Лейпцига" Илайш Мориба прибыл в офис "Валенсии" для подписания документов. Marca пишет, что будет аренда на сезон без права выкупа. 19-летний воспитанник "Барсы" уже играл на "Месталье" во второй половине прошлого сезона, но теперь его роль будет значительнее - менять предстоит самого Карлоса Солера.

17:30. Один из символов идиотской трансферной политики эпохи Бартомеу Мартин Брейтуэйт официально покинул "Барселону". Два года назад за датчанина зачем-то заплатили 18 млн евро; теперь же он уходит бесплатно и, по слухам, вот-вот подпишется в "Эспаньоле" - как раз его уровень.

Agreement to terminate Martin Braithwaite's contract with FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2022

17:20. Gazzetta dello Sport констатирует, что трансфера Криштиану Роналду сегодня не будет - он точно остается в "МЮ" минимум до зимы. Вариантов у CR7 было лишь два, но "Спортинг" вышел из переговоров после демарша тренера Рубена Аморима, а договориться с "Наполи" у Жорже Мендеша не получилось. Похоже, "Партенопеи" собирались подписать Криша на минималку - ну где это видано?

17:10. Итак, хавбек "Вулвз" Леандер Дендонкер замечен на медосмотре - он переходит в "Астон Виллу". Сумма сделки составит 13 млн фунтов.

Sky сообщает, что этот трансфер запустит целую цепочку - в частности, позволит "Вилланам" отпустить в "Арсенал" Дугласа Луиса. Этот вечер будет длинным!

16:55. "Лилль" договорился с "Наполи" о переходе Адама Унаса за 2,5 млн и 50% от суммы следующей перепродажи. Осталось только провести медосмотр - и вингер подпишет двухлетний контракт.

Также L'Equipe информирует, что "Доги" ведут переговоры с "Эвертоном" по 29-летнему центрхаву Андре Гомешу. Им надеются заменить отбывшего в "ПСЖ" Ренату Санчеша, но здесь пока без гарантий успеха.

16:40. Никогда такого не было, и вот опять - "Ювентус" отдал Марко Пьяцу в аренду, на сей раз в "Эмполи". Для 27-летнего хорвата это уже шестая (!) аренда с тех пор, как он перебрался в Турин в 2016 году. Вот это карьера...

UFFICIALE | Marko Pjaca all'@EmpoliCalcio in prestito fino al 30 giugno 2023.



Buona fortuna, Marko ???????? pic.twitter.com/ZLAJxGFYkq — JuventusFC (@juventusfc) September 1, 2022

16:30. "Астон Вилла" не собирается продавать опорника Дугласа Луиса ни в "Арсенал", ни в любой другой клуб, пока не договорится о переходе Леандера Дендонкера из "Вулвз" ему на замену. Sky пишет, что торги сейчас в самом разгаре.

Сам Луис хочет оказаться именно на "Эмирейтс" - он хорошо знает Артету по работе в "Ман Сити". Также за бразильцем следят "Юве", "Ливерпуль" и "Атлетико", но они в этой гонке сильно позади.

16:15. Джанлука Ди Марцио информирует, что в "Милане" прошли медосмотры сразу двое новичков. Сержиньо Деста арендуют на сезон у "Барсы" с опцией выкупа за 20 млн евро, а Астера Вранкса - у "Вольфсбурга" с опцией 12 млн. Оба парня молодые и подвижные - с ними "Милан" 100% станет опаснее в контригре.

16:05. "Салернитана" арендовала на год с правом выкупа форварда "Герты" и сборной Польши Кшиштофа Пентека. Статусный трансфер - вопросов нет. Ранее в Салерно СМИ отправляли Артема Довбика, но, конечно, вариант с экс-форвардом "Милана" для итальянцев выглядит покруче.

KRZYSZTOF PIATEK È UN NUOVO GIOCATORE DELLA SALERNITANA



L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Hertha Berlino per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto dell’attaccante classe ’95 Krzysztof Piatek. ???? https://t.co/giczdUoktj pic.twitter.com/weYTOYEw89 — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) September 1, 2022

15:55. "Бетис", которому в этом сезоне играть в ЛЕ, не имеет денег на новичков. Marca пишет, что предел мечтаний зелено-белых - регистрация на сезон Виллиана Жозе и Клаудио Браво. На данный момент они не влазят под потолок зарплат, и боссы клуба просят всех в команде пойти на снижение окладов. Это вам не АПЛ.

15:45. Эктор Бельерин согласовал личный контракт с "Барселоной", пишет Фабрицио Романо. "Арсенал" готов отпустить защитника бесплатно, но каталонцы пока медлят - похоже, у них есть и другие варианты. Если сделку таки подмахнут, Бельерин вернется на "Камп Ноу" после 11 лет странствий - в это сложно поверить, но "Барсу" он покинул в 15!

15:35. "Лидс" договорился с "Марселем" о трансфере нападающего Бамба Дьенга за 10 млн евро плюс бонусы. 22-летний сенегалец уже летит в Англию на частном самолете. Sky Sports пишет, что как только Дьенга подпишут официально, Дэн Джеймс отправится в годичную аренду в "Фулхэм".

15.20. Из одной 15-й команды в другую 15-ю. Дольберг уехал из "Ниццы" в "Севилью". И "нервионцы", и "орлы" провально выглядят на старте сезона, но может хоть от смены обстановки датчанину станет полегче. "Севилья" берёт Каспера в аренду на сезон с опцией дальнейшего выкупа.

15.05. Есть 19-тый! Новичок АПЛ "Ноттингем Форест" объявил об подписании очередного новичка в летнее трансферное окно. Им стал защитник "Вулверхэмптона" Вилли Боли. 31-летний ивуариец обошёлся клубу в 4.6 млн фунтов. Позавчера "красные" взяли у "Атлетико" Ренана Лоди.

14.45. Обамеянг направляется в Лондон! Романо подтверждает, что "Челси" и "Барселона" договорились о трансфере габонца. Пьер-Эмерик подпишет с "синими" соглашение по схеме 2+1. Кинселла добавляет, что на 16:15 по Киеву самолёт с Абубой отправится в Лондон. Цена вопроса – 14 млн евро + Маркос Алонсо в обратном направлении.

14.19. Сага с переездом Михаила Мудрика, судя по всему, переносится за зимнее трансферное окно. Журналист The Guardian Ник Эймс сообщает, что "Брентфорд" и "Арсенал" далеки от сделки с "горняками", и если не произойдёт ничего экстраординарного, вингер останется в "Шахтёре" этим летом. Потенциальные покупатели при этом продолжат внимательно следить за Мудрик, особенно за его выступлениями в Лиге Чемпионов.

14.04. Ещё одна неудача "Челси". "Милан" отказался отпускать Рафаэля Леао в Лондон за 100 млн евро, сообщает Dario AS. "Россонери" не намерены отпускать португальца менее, чем за 150 млн, прописанных в его контракте в качестве отступных. Контракт Леао с "Миланом" истекает через два года.

13.40. Жорди Альба не хочет покидать "Барселону". Каталонцы договорились с "Интером" об годичной аренде ветерана в Серию А ещё в среду вечером, но сам игрок не горит желанием уезжать в Милан, информирует Cadena Cope. От перехода Альбы зависит будущее Маркоса Алонсо, который мечтает перебраться на "Камп Ноу" с апреля.

13.20. Гвардиола в "Челси" не будет. "РБ Лейпциг" объявил о продление контракта с Йошко до 2027-го года. Вчера "быки" отклонили предложение "синих" в размере 90 млн евро. "Челси" вернётся за Гвардиолом в январе, сообщает Романо. Но страшно представить, что там будет за ценник.

✍️ #JOŠKO2027



Joško Gvardiol has signed a one-year contract extension until 2027! ????



????⚪ #WeAreLeipzig pic.twitter.com/5HPsVNOXUD — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) September 1, 2022

13.03. "Арсенал" надеется усилить опорную зону до конца ТО. Самый надёжный журналист по "канонирам" Дэвид Орнштейн заявил, что лондонцы сделали бид по Дугласу Луису из "Астон Виллы". Бразилец хочет уйти на повышение, но бирмингемцы не горят желанием его отпускать.

12.45. Юрген Клопп услышал молитвы фанатов – "Ливерпуль" берёт ещё одного хавбека! В Мерсисайд уже направляется Артур Мело. Там полузащитника "Ювентуса" ждут на медобследование, а затем подпишут арендное соглашение с бразильцем на год.

#Arthur lascia Torino e vola in direzione #Liverpool: a pomeriggio le visite mediche con i Reds // Arthur is leaving for Liverpool. He'll undergo a medical with the Reds this afternoon ✈️???????? @Goalitalia @Goal pic.twitter.com/6TNQiHwfug — Romeo Agresti (@romeoagresti) September 1, 2022

12.31. "Барселона" в ближайшее время избавится сразу от двух футболистов. Фабрицио Романо дал cвой Here we go по аренде Сержиньо Деста в "Милан". "Россонери" будут иметь опцию выкупа американца за 20 млн евро. Также уходит легенда! Мартин Брэйтуэйт разорвал контракт с клубом, и вскоре присоединится к "Эспаньолу".

12.17. "Сити" подтвердил трансфер Мануэля Аканджи из "Боруссии". Дортмунд получит за центрбека 17.5 млн евро. "Горожане" в это окно совсем разучились тратить деньги. Вспомните бюджетный трансфер Серхио Гомеса, теперь Аканджи. Ещё и в плюсе этим летом по трансферному балансу.

12.05. Добрый день, дорогие читатели. Сегодня закрывается трансферное окно в АПЛ, Ла Лиге, Серие А, Бундеслиге, Лиге 1 и ряде других ведущих лиг мира. Так что это последний шанс для Михаила Мудрика ехать в АПЛ, "Ливерпулю" успеть взять ещё одного хавбека, а "Челси" – обогнать "Манчестер Юнайтед" по убыткам за лето.