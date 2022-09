Мудрик остаётся в Шахтёре, громкое возвращение на Камп Ноу. Онлайн трансферного дедлайна

Сегодня в европейских топ-лигах закрывается летнее трансферное окно. По традиции, клубы в этот день стараются закрыть все сделки, переговоры по которым тянулись на протяжении лета. UA-Футбол следит за всеми топ-чемпионатами, топ-клубами и топ-новостями в одной новости. Не забывайте иногда обновлять онлайн, чтобы получать актуальную и свежую информацию.

Когда закрывается трансферное окно?

16:15. Джанлука Ди Марцио информирует, что в "Милане" прошли медосмотры сразу двое новичков. Сержиньо Деста арендуют на сезон у "Барсы" с опцией выкупа за 20 млн евро, а Астера Вранкса - у "Вольфсбурга" с опцией 12 млн. Оба парня молодые и подвижные - с ними "Милан" 100% станет опаснее в контригре.

16:05. "Салернитана" арендовала на год с правом выкупа форварда "Герты" и сборной Польши Кшиштофа Пентека. Статусный трансфер - вопросов нет. Ранее в Салерно СМИ отправляли Артема Довбика, но, конечно, вариант с экс-форвардом "Милана" для итальянцев выглядит покруче.

15:55. "Бетис", которому в этом сезоне играть в ЛЕ, не имеет денег на новичков. Marca пишет, что предел мечтаний зелено-белых - регистрация на сезон Виллиана Жозе и Клаудио Браво. На данный момент они не влазят под потолок зарплат, и боссы клуба просят всех в команде пойти на снижение окладов. Это вам не АПЛ.

15:45. Эктор Бельерин согласовал личный контракт с "Барселоной", пишет Фабрицио Романо. "Арсенал" готов отпустить защитника бесплатно, но каталонцы пока медлят - похоже, у них есть и другие варианты. Если сделку таки подмахнут, Бельерин вернется на "Камп Ноу" после 11 лет странствий - в это сложно поверить, но "Барсу" он покинул в 15!

15:35. "Лидс" договорился с "Марселем" о трансфере нападающего Бамба Дьенга за 10 млн евро плюс бонусы. 22-летний сенегалец уже летит в Англию на частном самолете. Sky Sports пишет, что как только Дьенга подпишут официально, Дэн Джеймс отправится в годичную аренду в "Фулхэм".

15.20. Из одной 15-й команды в другую 15-ю. Дольберг уехал из "Ниццы" в "Севилью". И "нервионцы", и "орлы" провально выглядят на старте сезона, но может хоть от смены обстановки датчанину станет полегче. "Севилья" берёт Каспера в аренду на сезон с опцией дальнейшего выкупа.

15.05. Есть 19-тый! Новичок АПЛ "Ноттингем Форест" объявил об подписании очередного новичка в летнее трансферное окно. Им стал защитник "Вулверхэмптона" Вилли Боли. 31-летний ивуариец обошёлся клубу в 4.6 млн фунтов. Позавчера "красные" взяли у "Атлетико" Ренана Лоди.

14.45. Обамеянг направляется в Лондон! Романо подтверждает, что "Челси" и "Барселона" договорились о трансфере габонца. Пьер-Эмерик подпишет с "синими" соглашение по схеме 2+1. Кинселла добавляет, что на 16:15 по Киеву самолёт с Абубой отправится в Лондон. Цена вопроса – 14 млн евро + Маркос Алонсо в обратном направлении.

14.19. Сага с переездом Михаила Мудрика, судя по всему, переносится за зимнее трансферное окно. Журналист The Guardian Ник Эймс сообщает, что "Брентфорд" и "Арсенал" далеки от сделки с "горняками", и если не произойдёт ничего экстраординарного, вингер останется в "Шахтёре" этим летом. Потенциальные покупатели при этом продолжат внимательно следить за Мудрик, особенно за его выступлениями в Лиге Чемпионов.

14.04. Ещё одна неудача "Челси". "Милан" отказался отпускать Рафаэля Леао в Лондон за 100 млн евро, сообщает Dario AS. "Россонери" не намерены отпускать португальца менее, чем за 150 млн, прописанных в его контракте в качестве отступных. Контракт Леао с "Миланом" истекает через два года.

13.40. Жорди Альба не хочет покидать "Барселону". Каталонцы договорились с "Интером" об годичной аренде ветерана в Серию А ещё в среду вечером, но сам игрок не горит желанием уезжать в Милан, информирует Cadena Cope. От перехода Альбы зависит будущее Маркоса Алонсо, который мечтает перебраться на "Камп Ноу" с апреля.

13.20. Гвардиола в "Челси" не будет. "РБ Лейпциг" объявил о продление контракта с Йошко до 2027-го года. Вчера "быки" отклонили предложение "синих" в размере 90 млн евро. "Челси" вернётся за Гвардиолом в январе, сообщает Романо. Но страшно представить, что там будет за ценник.

✍️ #JOŠKO2027 Joško Gvardiol has signed a one-year contract extension until 2027! ???? ????⚪ #WeAreLeipzig pic.twitter.com/5HPsVNOXUD

13.03. "Арсенал" надеется усилить опорную зону до конца ТО. Самый надёжный журналист по "канонирам" Дэвид Орнштейн заявил, что лондонцы сделали бид по Дугласу Луису из "Астон Виллы". Бразилец хочет уйти на повышение, но бирмингемцы не горят желанием его отпускать.

12.45. Юрген Клопп услышал молитвы фанатов – "Ливерпуль" берёт ещё одного хавбека! В Мерсисайд уже направляется Артур Мело. Там полузащитника "Ювентуса" ждут на медобследование, а затем подпишут арендное соглашение с бразильцем на год.

#Arthur lascia Torino e vola in direzione #Liverpool: a pomeriggio le visite mediche con i Reds // Arthur is leaving for Liverpool. He'll undergo a medical with the Reds this afternoon ✈️???????? @Goalitalia @Goal pic.twitter.com/6TNQiHwfug