Марсело после 15 лет в Реале перебрался в Грецию
Будет играть за "Олимпиакос"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marc Atkins
Знаменитый левый защитник Марсело подписал контракт с "Олимпиакосом" по схеме 1+1.
34-летний бразилец в конце прошлого сезона покинул "Реал" и с тех пор безуспешно предлагал свои услуги клубам из топ-лиг.
В Мадриде Марсело провел целых 15 лет, сыграл 546 матчей (38 голов), но последние сезоны сильно сдал физически и проигрывал конкуренцию молодому Ферлану Менди, что и вынудило его уйти.
Ένας αληθινός ΘΡΥΛΟΣ του ποδοσφαίρου στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ! / A true football LEGEND joins OLYMPIACOS! ????⚪️ ????????— Olympiacos FC (47????) (@olympiacosfc) September 2, 2022
Welcome MARCELO to Piraeus ????⚪️???????? @MarceloM12 #Olympiacos #Marcelo #M12 #Legend #WelcomeMarcelo #Football #Piraeus #Greece #Brazil #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/eR2CdVi8tA
"Олимпиакос" выиграл минувший чемпионат Греции, а вот квалификацию Лиги чемпионов провалил и на следующей неделе стартует в Лиге Европы.
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