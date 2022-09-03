Марсело после 15 лет в Реале перебрался в Грецию

Знаменитый левый защитник Марсело подписал контракт с "Олимпиакосом" по схеме 1+1.

34-летний бразилец в конце прошлого сезона покинул "Реал" и с тех пор безуспешно предлагал свои услуги клубам из топ-лиг.

В Мадриде Марсело провел целых 15 лет, сыграл 546 матчей (38 голов), но последние сезоны сильно сдал физически и проигрывал конкуренцию молодому Ферлану Менди, что и вынудило его уйти.

"Олимпиакос" выиграл минувший чемпионат Греции, а вот квалификацию Лиги чемпионов провалил и на следующей неделе стартует в Лиге Европы.