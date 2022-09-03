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Марсело после 15 лет в Реале перебрался в Грецию

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Будет играть за "Олимпиакос"

Марсело после 15 лет в Реале перебрался в Грецию

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marc Atkins

Новина українською

Знаменитый левый защитник Марсело подписал контракт с "Олимпиакосом" по схеме 1+1.

34-летний бразилец в конце прошлого сезона покинул "Реал" и с тех пор безуспешно предлагал свои услуги клубам из топ-лиг.

В Мадриде Марсело провел целых 15 лет, сыграл 546 матчей (38 голов), но последние сезоны сильно сдал физически и проигрывал конкуренцию молодому Ферлану Менди, что и вынудило его уйти.

"Олимпиакос" выиграл минувший чемпионат Греции, а вот квалификацию Лиги чемпионов провалил и на следующей неделе стартует в Лиге Европы.

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Марсело
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