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Вербич забил дебютный гол за Панатинаикос

Общие новости
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Понадобилось три игры за греческий клуб

Вербич забил дебютный гол за Панатинаикос

Новина українською

В рамках 3-го тура чемпионата Греции "Панатинаикос" дома играет против "Левадиакоса".

Счет во встрече уже на 3-й минуте открыл новоиспеченный вингер хозяев поля Беньямин Вербич. Этот гол стал дебютным для 28-летнего словенца в футболке греческого клуба.

Бывший игрок киевского "Динамо" впервые вышел в стартовом составе новой команды.

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В статье: Панатинаикос (Афины) Беньямин Вербич
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