Вербич забил дебютный гол за Панатинаикос

В рамках 3-го тура чемпионата Греции "Панатинаикос" дома играет против "Левадиакоса".

Счет во встрече уже на 3-й минуте открыл новоиспеченный вингер хозяев поля Беньямин Вербич. Этот гол стал дебютным для 28-летнего словенца в футболке греческого клуба.

Бывший игрок киевского "Динамо" впервые вышел в стартовом составе новой команды.