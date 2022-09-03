Вербич забил дебютный гол за Панатинаикос
Понадобилось три игры за греческий клуб
В рамках 3-го тура чемпионата Греции "Панатинаикос" дома играет против "Левадиакоса".
Счет во встрече уже на 3-й минуте открыл новоиспеченный вингер хозяев поля Беньямин Вербич. Этот гол стал дебютным для 28-летнего словенца в футболке греческого клуба.
Бывший игрок киевского "Динамо" впервые вышел в стартовом составе новой команды.
Le premier but sous ses nouvelles couleurs de #Verbic sur un centre de l’espagnol #Aitor ! #paolev #paofc #Panathinaikos pic.twitter.com/5OwiK66EfZ— Panathinaikos France (@paofcfrance) September 3, 2022
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