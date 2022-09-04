Очередное поражение Динамо, гол Коноплянки, победа Милана в дерби. Главные новости за 3 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 3 сентября

Если быть точными, это уже четвертая подряд неудача, но в данном случае мы говорим о Чемпионате Украины. После "Днепра-1" киевляне проиграли "Заре". Проблемы начались уже в начале после гола Назария Русина. Затем Мишнев удвоил преимущество. В начале второго тайма Ванат сократил отставание, а в середине Вантух заработал вторую желтую. Однако "Динамо" не воспользовалось численным преимуществом и пропустило от своего же воспитанника Бражко. На 83-й минуте Буяльский сократил отставание, но спасти хоть ничью бело-синие не смогли. Поэтому после двух сыгранных туров в "Динамо" ноль набранных очков, "Заря" лидирует, имея 100-процентный результат.

Перед началом тура "Верес" был среди лидеров, но против "Днепра-1" ровенцы были бессильны. Ключевую роль в победе днепрян сыграл алжирский новичок Амаш – он открыл счет перед перерывом, а во втором тайме ассистировал Адамюку. В последнем матче дня в УПЛ встречались "Металлист 1925" и "Ворскла". В первом тайме Олейник не забил пенальти, впрочем, позже Марлисон 11-метровый так реализовал и вывел полтавчан вперед. Однако во втором тайме Борячук сравнял, а Ременюк забил второй гол харьковчан. "Ворскла" ответила результативным ударом Степанюка. Но последнее слово было за "Металлистом 1925" – Борячук оформил дубль отличным ударом из-за пределов штрафной. "Ворскла" в трех матчах не набрала ни одного очка.

В воскресенье утром СМИ сообщили, что "Динамо" подписывает форварда из Кабо-Верде Зе Луиша, который имеет в своем послужном списке "Порту", ​​а также два российских клуба – "Спартак" и "Локомотив". На сайте УПЛ даже появился профиль игрока, который в последнее время был в статусе свободного агента. Но в конце концов в "Динамо" передумали – Зе Луиша не будут подписывать.

Евгений отличился во втором матче подряд! На неделе он поразил ворота соперника в Кубке Польши. На этот раз вышел в основе на игру против "Ракува", за который играет Кочергин, и открыл счет в середине первого тайма отличным ударом со штрафного. "Краковия" Коноплянки в итоге победила 3:0 и поднялась на третье место в турнирной таблице. Также отметим гол Романа Безуса за кипрскую "Омонию" в игре с обидчиком "Днепра-1" АЕКом из Ларнаки – украинец забил в падении через себя первый гол в игре, а его команда победила 3:2.

Красные не смогли победить в дерби "Эвертон" – ничья 0:0. Миколенко отыграл полный матч. Холанд забил 10-й гол за "Сити" в игре с "Астон Виллой", но бирмингемцы успели отыграться – 1:1. Горожан догнал "Тоттенхэм", одолевший "Фулхэм" 2:1. С таким же счетом завершился матч "Челси" – "Вест Хэм".

В Италии было три топ-матча. Сначала "Фиорентина" и "Ювентус" не определили победителя - 1:1. А потом было увлекательно дерби Милана. Брозович вывел "Интер" вперед, но за дело взялся Леау - он оформил дубль и ассистировал Жиру. "Интер" смог сократить отставание благодаря голу Джеко - 3:2 в итоге в пользу чемпиона. В последнем матче дня "Наполи" одержал волевую победу над "Лацио" – 2:1.

Каталонцы играли на выезде с "Севильей" и не оставили ей никакого шанса. Снова отличился Левандовский, голы также забивали Рафинья и Гарсия – 0:3 в пользу "Барсы" в итоге. "Реал" обыграл "Бетис" 2:1 - за сливочных забивали Винисиус и Родриго. А вот мадридский "Атлетико" разошелся миром с "Реал Сосъедад" - 1:1.

Уже во вторник в рамках Лиги Чемпионов горняки сыграют с Лейпцигом, и тот, похоже, находится далеко не в лучшем состоянии. В пяти турах набрано всего пять очков. В субботу красные быки были разгромлены "Айнтрахтом" 0:4. Между тем "Бавария" второй раз подряд сыграла вничью - на этот раз с "Унион Берлин" (1:1). Как следствие, в лидеры вышел "Фрайбург", обыгравший "Байер" на выезд со счетом 2:3.