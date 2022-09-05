Вернидуб все еще без побед, поражение Зинченко, разгром Моуриньо. Главные новости за 4 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 4 сентября

В Чемпионате Украины состоялось два поединка. Сначала "Черноморец" в Одессе принимал "Ингулец". В первом тайме гости открыли счет усилиями Запорожца, а после перерыва хозяева отыгрались благодаря голу канадца Джеймса. 1:1 в итоге. Во втором матче дня голов вообще не было – "Кривбасс" и "Львов" сыграли 0:0. Тем не менее, это позволило обеим командам покинуть зону вылета, где остаются "Динамо", "Ворскла", "Рух" и "Минай".

В Первой лиге сыграно два матча в группе А. В центральном поединке "Нива" из Тернополя на собственном поле уступила "Карпатам". Автором единственного гола стал Чачуа. Так что "Карпаты" вместе с "Полесьем" захватили лидерство в группе – у обоих по 6 очков. В еще одном матче – "Буковина" – "Диназ" – все завершилось сухой ничьей.

На неделе сообщалось, что Зинченко не сможет сыграть против МЮ из-за травмы. Но Александр вышел в старте на центральный матч 6-го тура АПЛ. И именно из его зоны Энтони открыл счет в первом тайме. Сака после перерыва сравнял, однако две быстрые контратаки МЮ, которые завершил Рашфорд, позволили красным дьяволам одержать первую победу в сезоне. Соответственно, Арсенал впервые проиграл, но все еще остается лидером в турнирной таблице, опережая ближайших преследователей на один балл. У группы лидеров держится "Брайтон", разбивший "Лестер" 5:2.

До пятого тура "Рома" шла без поражений, а в поединке против "Удинезе" была разгромлена, пропустив 4 гола. "Удинезе", к слову, поднялся на четвертую строчку, обойдя как раз "Рому". Виктор Коваленко вышел в основе "Специи" на игру с "Болоньей", результативными действиями не отличался, а игра завершилась ничьей 2:2. Дубль в составе "Болоньи" оформил Арнаутович, он с 5-ю голами лидирует в гонке бомбардиров Серии А.

Желтая Субмарина на своем поле не оставила шансов "Эльче" – 4:0. У "Вильярреала" после четырех туров 10 очков, как у "Барселоны". А вот "Атлетик" из Бильбао отстал, проиграв на своем поле "Эспаньолу". Единственный гол на счету Брайтвейта, перешедшего из "Барселоны". После двух поражений подряд выиграла "Валенсия" – летучие мыши не оставили шансов "Хетафе" – 5:1.