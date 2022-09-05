Россияне установили запрет на передвижение местных жителей в Херсонской области

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке от 5 сентября сообщает, что после интенсивных обстрелов Силами обороны районов скопления противника в Херсонской области российские захватчики установили запрет на передвижение местных жителей.

В частности, людям запрещено пересекать реку Днепр как по мостам, так и плавсредствами. В случае нарушения запрета оккупанты угрожают открывать огонь на поражение.

В Генштабе также отмечают, что на временно оккупированных территориях Украины продолжается принудительная мобилизация. "В Донецке российские захватчики нашли новый источник восполнения потерь в живой силе. Так, недавно в местные больницы города начали прибывать представители российской оккупационной армии и силой "выписывать" больных. Под такую ​​выписку попадают мужчины призывного возраста с различными заболеваниями или травмами, в том числе и раненые в ходе боевых действий, проходящие лечение", говорится в сводке.

При этом военнослужащие 2-го армейского корпуса, сформированного из мобилизованных на территории так званой ЛНР, отмечают дискриминацию их статуса по сравнению с российскими военными. Личный состав подразделений указанного армейского корпуса не получает определенных задекларированных надбавок в отличие от российских военных в других воинских частях. Кроме того, отсутствует качественное медицинское обеспечение. Все это оказывает существенное влияние на ухудшение морально-психологического состояния личного состава.