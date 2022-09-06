Состав сборной, победа Металлиста, лидерство Аталанты. Главные новости за 5 сентября
А также успех юных футзолистов и постановление суда по Конгрессу УАФ
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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 5 сентября
Петраков объявил состав сборной на ближайшие матчи
В общем, в список вошли все те игроки, которых и следовало ожидать. Отметим, что среди вратарей нет представителей "Шахтера" - Бущан, Ризнык и Лунин. В атаке всего две опции – Яремчук и Довбык. В то же время есть несколько интересных фамилий в резервном списке, а именно Гуцуляк и Сарапий из "Днепра-1", Назарина из "Зари". Напомним, что сборная Украины 21 сентября сыграет с Шотландией, 24-го с Арменией, 27-го – снова с Шотландией.
Металлист обыграл Александрию, Колос потерял очки с Минаем
В понедельник состоялось еще два матча третьего тура УПЛ. Настоящая сенсация произошла в Киеве на матче "Александрия" – "Металлист". Номинальные хозяева уже на 7-й минуте открыли счет (Калитвинцев), но Панасенко довольно быстро сравнял. В первом тайме харьковчане остались в меньшинстве после удаления Пороха, но после перерыва они забили еще дважды усилиями Прядуна и Мизюка. В итоге – 1:3 в пользу "Металлиста", вышедшего на второе место в турнирной таблице. В еще одном матче дня "Минай" и "Колос" сыграли вничью 1:1 (Кулиев – Ориховский).
Юношеская сборная по футзалу вышла в полуфинал Евро
В Испании проходит финальный турнир чемпионата Европы по футзалу среди сборных U-19. Один из восьми участников – сборная Украины. И уже после двух сыгранных туров сине-желтые обеспечили себе место в полуфинале. После победы над Хорватией украинская команда одолела Румынию со счетом 5:2. За сине-желтых забивали Семенченко, Дычук, Лутай и Квасний, оформивший дубль. На групповом этапе осталось сыграть с хозяевами испанцами.
Печерский суд запретил проводить выборы президента УАФ
Во второй половине сентября должен был состояться очередной конгресс Украинской Ассоциации Футбола, на котором должны были избрать нового президента (или переизбрать старого). Но Печерский районный суд Киева постановил запретить проведение Конгресса на основании иска Петра Чилиби о нарушении его подготовки. Как на это отреагирует УЕФА и ФИФА, очень не любящие вмешательства государства в их дела, пока сказать трудно.
СМИ раскрыли детали предложений по Цыганкову и Забарному
По информации журналистов, испанская "Жирона", принадлежащая компании, владеющей и "Манчестер Сити", предлагала за Виктора Цыганкова 10 млн евро. Но Игорь Суркис отказал, поскольку предложение было сделано в последний день трансферного окна. Также известно, что Ильей Забарным интересовался "Лестер". Однако озвученная "Динамо" сумма отбила желание англичан, они купили за 17 млн защитника "Реймса" Фаса.
Аталанта сохраняет лидерство в Серии А
Команда из Бергамо в рамках пятого тура чемпионата Италии встречалась с дебютантом "Монцой". Руслан Малиновский вышел в старте, но в этот раз результативными действиями не отличился. После перерыва забил Хойлунд, летом перешедший из "Штурма". А затем экс-защитник "Шахтера" Марлон срезал мяч в свои ворота. 0:2 – "Аталанта" до сих пор не проигрывала и лидирует, набрав 13 очков в пяти турах.
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