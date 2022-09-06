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Бывший легионер Динамо Шкурин трудоустроился в Израиле

Общие новости
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Контракт белоруса принадлежит московскому "ЦСКА"

Бывший легионер Динамо Шкурин трудоустроился в Израиле

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший нападающий киевского "Динамо" Илья Шкурин, покинувший по окончании срока аренды польский "Ракув", уже определился с новым клубом.

23-летний белорус стал игроком "Маккаби" из Петах-Тиквы, информирует официальный сайт команды. Соглашение с футболистом рассчитано на один год.

Права на Шкурина принадлежат московскому "ЦСКА". Форвард воспользовался правилом ФИФА и приостановил действие своего контракта с "ЦСКА". Его трудовой договор с российским клубом действителен до лета 2024-го года.

Напомним, первую половину прошлого сезона Шкурин отыграл в аренде в "Динамо" Киев, а вторую – в польском "Ракуве". В девяти играх за киевлян Шкурин отдал пять голевых передач. За полгода в "Ракуве" провел на поле 63 минуты.

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В статье: Маккаби (Петах-Тиква) Динамо (Киев) Илья Шкурин
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