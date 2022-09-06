Норвежец отстранён от сборной из-за решения перейти в российский клуб

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен отказался вызвать в расположение команды полузащитника Матиаса Норманна, поскольку тот готов подписать контракт с московским "Динамо".

"Это был не очень сложный выбор. Я позвонил ему, услышав об этом в субботу, и проинформировал его о том, какие, скорее всего, будут последствия, если он подпишет контракт. Он сделал это. Я сообщил ему, прежде чем федерация разослала вызовы. Пока ситуация такая, как есть. При этом нет временной перспективы. Но не смешно давать игроку такое сообщение", – цитирует Сольбаккена norway.postsen .

"Вообще это не функция ассоциации – говорить о выборе клуба игроками сборной, но мы сейчас в чрезвычайной ситуации. Весь норвежский и европейский футбол согласен оказывать совместное давление на россию как на воюющую сторону, которая также очень активно использовала позиции в спорте.

Все российские команды отстранены от международных спортивных состязаний. Сольбаккен и я соглашаемся, что Норманн не может представлять Норвегию, когда он теперь будет играть за новый российский клуб", – подчеркнул президент Федерации футбола Норвегии Лизе Клавенесс.