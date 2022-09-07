Двойной триумф Шахтера в Европе, разгромы от Реала и Сити, проблемы Челси. Главные новости за 6 сентября

В это трудно поверить, но это факт - "Горняки" на старте группового раунда Лиги чемпионов разбили немецкий "Лейпциг" 4:1. Героем встречи стал Марьян Швед, забивший первые два мяча. Также на уровне главный талант "Шахтера" Михаил Мудрик - у него гол и два ассиста. Немцы? То ли они недооценивали наших, то ли наоборот мы переоценивали их. В любом случае, браво, команда!

Первый день новой ЛЧ подарил сразу две сенсации. Чемпион Италии "Милан" расписал ничью в Зальцбурге, который летом продал игроков почти на 100 млн. Похоже, "Россонери" слишком много сил потратили на выходных в дерби с "Интером". Ну, и еще "Челси" так пытался запутать "Динамо Загреб", что запутал сам себя и проиграл 0:1. К Томасу Тухелю вопросов все больше.

Остальные европейские топы вчера не ошибались. "ПСЖ" в матче с "Ювентусом" наиграл на 3-4 мяча, но в итоге довольствовался дублем от Мбаппе - 2:1. Еще один дубль, но уже за "Ман Сити", оформил Эрлинг Холанд, и это привело к разгрому "Севильи" (4:0). "Реал" в Глазго долго запрягал, но во втором тайме растоптал "Кельтов" (3:0). Ну, а "Боруссия" с тем же счетом не оставила шансов "Копенгагену" - там тоже все решил класс.

Перед триумфом взрослых "Горняков" "Лейпциг" успели обыграть еще и наши юноши. Победа получилась довольно хрестоматийной - ранний гол, отход в оборону и убивание интриги в контратаке. "Быки" и в Юношеской лиге показали себя довольно шаблонной командой - "Шахтер" играл интереснее.

Целый год не выступал 31-летний Бутко на профессиональном уровне после ухода из турецкого "Эрзурумспора", и вот подписался на сезон в "Заре". Что из этого выйдет? Даже гадать не возьмемся. Звучит трансфер неплохо; в лучшие годы Богдан играл даже за "Шахтер", но это все было так давно…

Опорный хавбек Матиас Норманн выступает в РПЛ с 2019 года и не уехал после вторжения российских войск в Украину. И знаете, что? Это стоило ему места в сборной Норвегии! Тренер Столе Сольбаккен заметил, что это "это был несложный выбор", а еще добавил, мол, на россию надо давить всеми способами. Одним словом, красавец. Вот бы все так.