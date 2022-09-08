Увольнение Тухеля и Тедеско, избиение Клоппа в ЛЧ. Главные новости за среду 7 сентября

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 7 сентября.

"Челси" неожиданно уволил Томаса Тухеля с поста главного тренера команды после поражение от "Динамо" Загреб (1:0) в 1-м туре группового этапа ЛЧ. Также у "синих" было два поражения в 6 матчах АПЛ. Напомним, немец возглавил "Челси" в январе 2021 года, сходу выиграв с командой Лигу Чемпионов. Также на счету Томаса победы в Суперкубке УЕФА, клубном ЧМ, два выхода в финал Кубка Англии и один финал Кубка Лиги. Ожидается, что новым тренером лондонцев станет наставник "Брайтона" Грэм Поттер, который в среду провёл встречу с владельцами "Челси".

Помимо Тухеля в среду уволили и Доменико Тедеско. Последней каплей для руководителей "РБ Лейпциг" стало разгромное поражение от "Шахтёра" (1:4). Также у "красных быков" выдался неудачный старт в Бундеслиге, где команда выиграла лишь одну из 5 встреч, и идёт на 11-м месте. 36-летний Тедеско возглавил "РБ Лейпциг" в декабре прошлого года, обеспечив команде попадание в топ-4 и выиграв первый трофей в клубной истории, приведя "быков" к победе в Кубке Германии. Ожидается, что новым тренером РБ станет экс-коуч обоих "Боруссий" Марко Розе.

У Юргена Клоппа дела тоже идут хуже некуда. "Ливерпуль" с треском провалился в Неаполе, проиграв команде Лучано Спаллетти (4:1). "Наполи" ушёл на перерыв с перевесом в три гола – по мячу забили Зелински, Замбо-Ангисса и Симеоне. К тому же Осимхен не реализовал пенальти. После перерыва Зелински оформил дубль, после чего Луис Диас отметился голом престижа. В других матчах ЛЧ "Бавария" без проблем справилась с "Интером" (0:2), а "Брюгге" Романчука и Соболя минимально одолел "Байер" (1:0).

Нападающий "Реала" Карим Бензема пропустит не больше 7-10 дней после повреждения колена, полученного во вторник против "Селтика", сообщает AS. У француза диагностирован бурсит правого колена. Мениск не пострадал. Бензема пропустит игры против "Мальорки" и "РБ Лейпцига", но успеет восстановиться к мадридскому дерби 18 сентября. Напомним, "Реал" стартовал с 6 побед во всех турнирах, в которых Карим забил 4 гола.

Форвард "ПСЖ" Мауро Икарди продолжит карьеру в Турции. "Галатасарай" договорился о бесплатной аренде аргентинца на сезон. При этом турки будут платить лишь 3 из 8 млн зарплаты, оставшиеся 5 придётся доплачивать парижанам. 29-летний форвард в среду вечером вылетел в Стамбул. О переходе должны официально сообщить в четверг. Икарди выступал за "ПСЖ" с 2019 года, выиграв с клубом два титула Лиги 1, два Кубка и два Суперкубка Франции.