Пьянич покинул Барселону и перебрался в клуб из чемпионата ОАЭ

Как и ожидалось, полузащитник Миралем Пьянич расторг контракт с "Барселоной" и попробует свои силы в чемпионате ОАЭ. 32-летний босниец стал игроком "Аль-Шарджа". О переходе футболиста сообщила пресс-служба эмиратского клуба.

Договор рассчитан на 2 года с опцией продления еще на один сезон. Ради перехода в новый клуб Миралем прекратил сотрудничество с "сине-гранатовыми" и к "Шардже", соответственно, перебрался на правах свободного агента.

Пьянич присоединился к "Барселоне" из "Ювентуса" в 2020 году за 60 миллионов евро. Прошлый сезон полузащитник провел в аренде в "Бешикташе". Босниец сыграл в 26 матчах и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 9,5 миллиона евро.