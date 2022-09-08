Пьянич покинул Барселону и перебрался в клуб из чемпионата ОАЭ
Будет противостоять Реброву и Ярмоленко
Фото: SharjahFC
Как и ожидалось, полузащитник Миралем Пьянич расторг контракт с "Барселоной" и попробует свои силы в чемпионате ОАЭ. 32-летний босниец стал игроком "Аль-Шарджа". О переходе футболиста сообщила пресс-служба эмиратского клуба.
Договор рассчитан на 2 года с опцией продления еще на один сезон. Ради перехода в новый клуб Миралем прекратил сотрудничество с "сине-гранатовыми" и к "Шардже", соответственно, перебрался на правах свободного агента.
Пьянич присоединился к "Барселоне" из "Ювентуса" в 2020 году за 60 миллионов евро. Прошлый сезон полузащитник провел в аренде в "Бешикташе". Босниец сыграл в 26 матчах и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 9,5 миллиона евро.
النجم " بيانيتش " ينضم لقلعة المـ????ـلك— Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) September 7, 2022
???? | نرحب بانضمام الدولي البوسني " Miralem Pjanić " ( 32 عام ) إلى صفوف فريقنا قادماً من نادي برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التمديد #نادي_الشارقة pic.twitter.com/k4oK1tZ2aL
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