Умерла королева Великобритании Елизавета II

В шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II. Накануне медики Букингемского дворца сообщили об ухудшении состояния здоровья королевы, об этом же сообщала новый премьер-министр Лизз Трасс. В королевскую резиденцию прибыли дети и внуки королевы.

Елизавета II – дочь короля Георга VI и королевы Елизаветы Боуз-Лайон. Она взошла на престол в 1953 году (хотя фактически в 1952 после смерти короля Георга) и правила дольше всех в истории Британии. Формально ей принадлежала законодательная, исполнительная и судебная власть, но ее роль была церемониальной. Это, впрочем, не отменяет того факта, что Елизавета II стала действительно одним из символов страны и объединяла нацию. За исключением периода скандалов с участием принцессы Дианы, Елизавете удавалось сохранять безупречную репутацию королевского двора.

Согласно британской традиции, новым королем должен стать старший сын королевы принц Чарльз, которому сейчас 73 года. Впрочем, в СМИ неоднократно предполагали, что Чарльз может отказаться от престола в пользу своего старшего сына принца Уильяма, пользующегося большой популярностью среди британцев.