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Умерла королева Великобритании Елизавета II

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(1 голосов)

Черный день в истории Соединенного Королевства

Умерла королева Великобритании Елизавета II

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II. Накануне медики Букингемского дворца сообщили об ухудшении состояния здоровья королевы, об этом же сообщала новый премьер-министр Лизз Трасс. В королевскую резиденцию прибыли дети и внуки королевы.

Елизавета II – дочь короля Георга VI и королевы Елизаветы Боуз-Лайон. Она взошла на престол в 1953 году (хотя фактически в 1952 после смерти короля Георга) и правила дольше всех в истории Британии. Формально ей принадлежала законодательная, исполнительная и судебная власть, но ее роль была церемониальной. Это, впрочем, не отменяет того факта, что Елизавета II стала действительно одним из символов страны и объединяла нацию. За исключением периода скандалов с участием принцессы Дианы, Елизавете удавалось сохранять безупречную репутацию королевского двора.

Согласно британской традиции, новым королем должен стать старший сын королевы принц Чарльз, которому сейчас 73 года. Впрочем, в СМИ неоднократно предполагали, что Чарльз может отказаться от престола в пользу своего старшего сына принца Уильяма, пользующегося большой популярностью среди британцев.

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Комментарии (4)
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Лекарь (село Дарниця)
08.09.2022 в 20:55
Королева Елізабет була символом, була глибою. Світла пам"ять
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+1
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
08.09.2022 в 20:47
Пішла ціла епоха ... Вічна пам'ять та душі спокій великій людині ...
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+1
0
янковский ян (Запорожье)
08.09.2022 в 20:45
Та нет. Власть как раз в Британии принадлежит королевскому двору. А на бумаге якобы правят лица избранные народом. Без королевской семьи не принимается ни одно глобальное решение.
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0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
08.09.2022 в 20:41
Глибокі співчуття британцям
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+2
0

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