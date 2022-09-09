  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Хорватский маг и обладатель Золотого мяча. Сегодня празднует День рождения Лука Модрич

Общие новости
(2 голосов)

Один из лучших полузащитников в истории футбола

Хорватский маг и обладатель Золотого мяча. Сегодня празднует День рождения Лука Модрич

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лука Модрич родился 9 сентября 1985 года (Задар, СФРЮ). Детство Модрича прошло в период войны в Хорватии, из-за чего он вместе со своей семьей стал беженцем. Полузащитник мадридского "Реала", капитан национальной сборной Хорватии – он признается одним из лучших полузащитников современности.

Читайте такжеТак начинался Модрич: расстрелянный дедушка, отец-ополченец и Задар в осаде

Ранее Модрич защищал цвета "Динамо З", "Зринськи", "Интера" (Запрешич) и лондонского "Тоттенхэма". Лука – рекордсмен сборной Хорватии по количеству проведенных матчей. В составе главной команды своей страны взял серебро чемпионата мира-2018.

В 2018 году Модрич стал первым хорватским игроком, который получил приз лучшему футболисту года в Европе, а также награды The Best FIFA Men’s Player и "Золотой мяч". Восемь раз подряд признавался лучшим футболистом года в Хорватии.

Хорватский маг и обладатель Золотого мяча. Сегодня празднует День рождения Лука Модрич - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лука Модрич
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде