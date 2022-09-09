Хорватский маг и обладатель Золотого мяча. Сегодня празднует День рождения Лука Модрич
Один из лучших полузащитников в истории футбола
Getty Images / Global Images Ukraine
Лука Модрич родился 9 сентября 1985 года (Задар, СФРЮ). Детство Модрича прошло в период войны в Хорватии, из-за чего он вместе со своей семьей стал беженцем. Полузащитник мадридского "Реала", капитан национальной сборной Хорватии – он признается одним из лучших полузащитников современности.
Ранее Модрич защищал цвета "Динамо З", "Зринськи", "Интера" (Запрешич) и лондонского "Тоттенхэма". Лука – рекордсмен сборной Хорватии по количеству проведенных матчей. В составе главной команды своей страны взял серебро чемпионата мира-2018.
В 2018 году Модрич стал первым хорватским игроком, который получил приз лучшему футболисту года в Европе, а также награды The Best FIFA Men’s Player и "Золотой мяч". Восемь раз подряд признавался лучшим футболистом года в Хорватии.
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