Сборная россии сыграет товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной
Нашелся тот, кто подаст руку захватчику
арт
Босния и Герцеговина сыграет товарищеский матч против сборной россии. В местном футбольном союзе подтвердили, что приняли предложение сыграть с командой рф.
Известно, что сборные проведут спарринг 19 ноября в санкт-петербурге. 24 сентября сборная россии сыграет товарняк с Киргизией на выезде, в ноябре также состоится поединок против сборной Ирана.
Добавим, что УЕФА продлил "бан" клубам и сборным России в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину. Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Теперь же УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в следующем сезоне-2022/23.
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