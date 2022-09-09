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Сборная россии сыграет товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной

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Нашелся тот, кто подаст руку захватчику

Сборная россии сыграет товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной

арт

Новина українською

Босния и Герцеговина сыграет товарищеский матч против сборной россии. В местном футбольном союзе подтвердили, что приняли предложение сыграть с командой рф.

Известно, что сборные проведут спарринг 19 ноября в санкт-петербурге. 24 сентября сборная россии сыграет товарняк с Киргизией на выезде, в ноябре также состоится поединок против сборной Ирана.

Добавим, что УЕФА продлил "бан" клубам и сборным России в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину. Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Теперь же УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в следующем сезоне-2022/23.

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В статье: Босния и Герцеговина Россия война с Россией
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Источник:
nfsbih.ba

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