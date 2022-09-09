В Боснии выступают против товарищеского матча с россией. Высказался Пьянич и мэр Сараево
Призывают что-то с этим сделать
Фото: twitter.com/Miralem_Pjanic
Мэр Сараево Бенджамина Карич осудила решение футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины провести с россией товарищеский матч в ноябре. Против высказался публично и Миралем Пьянич.
Бенджамина призвала футболистов бойкотировать матч:
"Сараево, как город, который находился в осаде агрессоров, и я, как мэр, решительно осуждаем решение Футбольной ассоциации провести товарищеский матч с россией. Я считаю моральным долгом Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины, тренерского штаба и игроков отказываться от этого матча.
Игра с футбольной командой, которая находится под санкциями УЕФА и ФИФА и которой запрещено участвовать во всех соревнованиях под их эгидой дискредитирует нашу страну", – написала Карич в Фейсбук.
Также решение провести матч в россии
"Я слышал о решении Ассоциации. Руководители знают мою позицию. Позвонили, спросили, что я думаю об игре. Я сказал, что думаю, а потом удивился их решению. Это не очень удачная идея.
У меня нет слов. Когда сборная начинает хорошо играть, всегда что-то идет не так. В Ассоциации знают мою позицию. Я просто скажу, что это нехорошо", — заявил футболист.
Напомним, что сегодня стало известно о планах национальной команды Боснии и Герцеговины поехать на товарищеский матч 19 ноября в россии.
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