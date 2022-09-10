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Экс-защитник Боснии: Тот, кто сыграет с россией, больше не должен ступить в нашу страну

Общие новости
(5 голосов)

Все больше футболистов понимают, что такое страна-террорист

Экс-защитник Боснии: Тот, кто сыграет с россией, больше не должен ступить в нашу страну

Getty Images

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Бывший защитник сборной Боснии и Герцеговины Эрвин Жуканович отреагировал на слова полузащитника Миралема Пьянича, который отказывается ехать в санкт-петербург на матч со сборной россии:

"Каждый игрок и член сборной должен вести себя как он. Позорный поступок со стороны президента федерации. Очевидно, он перепутал, в какой стране живёт и под каким флагом играет наша страна! Тот, кто появится в этом матче, больше не может ступить в нашу страну.

Надеюсь, капитан возглавит команду и заявит, что на игру в россию никто не поедет. Это единственно правильный путь. Пока это хамство", – сказал Жуканович.

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Источник:
sport.avaz.ba

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Комментарии (1)
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dmtroyan (Полтава)
10.09.2022 в 11:21
А НеНаш Тимощук с удовольствием спокушается на гнилые рублики (или юани?).
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