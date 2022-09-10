Экс-защитник Боснии: Тот, кто сыграет с россией, больше не должен ступить в нашу страну

Бывший защитник сборной Боснии и Герцеговины Эрвин Жуканович отреагировал на слова полузащитника Миралема Пьянича, который отказывается ехать в санкт-петербург на матч со сборной россии:

"Каждый игрок и член сборной должен вести себя как он. Позорный поступок со стороны президента федерации. Очевидно, он перепутал, в какой стране живёт и под каким флагом играет наша страна! Тот, кто появится в этом матче, больше не может ступить в нашу страну.

Надеюсь, капитан возглавит команду и заявит, что на игру в россию никто не поедет. Это единственно правильный путь. Пока это хамство", – сказал Жуканович.