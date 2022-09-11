Удача Шахтера, гол Ярмоленко, невнятная Бавария. Главные новости за 10 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 10 сентября

Субботний игровой день в УПЛ открывал матч "Кривбасс" – "Верес". Команда Юрия Вернидуба больше владела мячом, но опасные моменты давались ей крайне тяжело. "Верес" в середине первого тайма открыл счет – Дахновский нанес классный удар из-за пределов штрафной в девятку. Как оказалось, этого гола хватило для победы. "Верес" набрал 9 очков и сравнялся с "Зарей" и на время даже поднялся на второе место.

Но следующим шел поединок между "Шахтером" и "Черноморцем". Горняки провалили первый тайм – ничего не получалось в атаке, к тому же одесситы забили свой гол, отметился Брагару. Но во втором тайме удалось активизироваться и на 74-й Марьян Швед замкнул подачу от Михайличенко, 1:1. "Черноморцу" удавалось отбивать атаки, но буквально на последних секундах Очеретько решился на удар издалека, мяч задел то ли Джеймса, то ли Траоре, срикошетил, и залетел в ворота. 2:1 в пользу "Шахтера" и горняки вышли на чистое первое место в турнирной таблице.

Андрей Ярмоленко во втором своем матче за "Аль-Айн" открыл счет забитым голам и результативным передачам. Его команда сокрушила "Аль-Дафру" 7:0, украинец забил третий гол и ассистировал в последнем. Роман Яремчук вышел в основе Брюгге на матч чемпионата против "Серена". Во втором тайме он дважды ассистировал партнерам, его команда победила 2:0 и продолжила погоню за "Антверпеном".

Удивительные чудеса происходят в Бундеслиге – "Бавария" не может выиграть уже три тура подряд. Правда, и не проигрывает. В этот раз в Мюнхене удержался "Штутгарт". Точнее, не удержался, а спасся, ведь проигрывал до 90+2-й минуты, а затем сравнял благодаря пенальти – 2:2 в итоге. Но центральным был матч между дортмундской "Боруссией" и "Лейпцигом". Перчинки добавлял тот факт, что быков после увольнения Тедеско возглавил Марко Розе, до этого тренировавший… "Боруссию". Результат пришел мгновенно – "Лейпциг", еще во вторник проигрывавший "Шахтеру", разгромил дортмундцев со счетом 3:0. Сейчас у четырех команд по 12 очков - "Баварии", "Хоффенхайма", "Боруссии" и "Фрайбурга", но последние свой матч сыграет в воскресенье.

В Серии А состоялось три матча. Сначала "Наполи" одержал непростую победу над "Специей" – 1:0. Победный гол Распадори забил на 89-м, Коваленко вышел на замену на 62-й. "Интер" по схожему сценарию обыграл "Торино". Брозович также отличился на 89-й. "Милан" играл на выезде с "Сампдорией". Мессиаш забил быстрый гол, но в начале второго тайма Джурич сравнял. Россонери еще и остались в меньшинстве после удаления Леау, но все же дожали соперника – Жиру реализовал пенальти, 1:2.

Каталонцы играли на выезде с "Кадисом". Хави оставил в резерве Левандовского, как следствие в первом тайме Барса так и не забила. Впрочем, сразу после перерыва отличился де Йонг. А потом на поле вышел Роберт, забил сам и помог это сделать Фати и Дембеле. 0:4 в пользу "Барсы", которая обходит "Реал", пока тот не сыграет свой матч. "Атлетико" со счетом 4:1 победил "Сельту", наконец первую победу одержала "Севилья" - андалусцы обыграли "Эспаньол" 3:2.