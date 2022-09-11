Мэр Сараево: Отказ от игры с россией - это моральный долг Футбольного союза, тренерского штаба и игроков

Мэр Сараево Беньямина Карич высказалась против матча Боснии и Герцеговины с россией:

"Сараево, как город, который долгое время находился в осаде агрессоров, и я, как его мэр, решительно осуждаем решение Футбольного союза о проведении товарищеского матча с россией.

Я считаю отказ от этой игры моральным долгом Футбольного союза Боснии и Герцеговины, тренерского штаба и игроков команды.

Согласие на проведение этого матча дискредитирует нашу страну, ведь мы сыграем со сборной, которая находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. Ей запрещено участвовать во всех турнирах, которые проводятся под эгидой этих организаций.

Если решение не будет изменено, город прекратит сотрудничество с Футбольным союзом, которое до этого было качественным", – написала Карич.