Победа Динамо, новый лидер УПЛ, Реал не остановить. Главные новости за 11 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 11 сентября

До воскресенья киевляне потерпели пять поражений подряд, правда, с учетом еврокубков. Наконец-то в четвертом туре удалось остановить падение – в гости приехал ФК "Львов", который не смог составить конкуренцию команде Луческу. Впрочем, убедительной победу "Динамо" назвать сложно – все решил единственный гол, забитый Буяльским с паса Цыганкова. Бело-синие наконец-то покинули зону вылета.

С таким же счетом – 1:0 – закончился матч между "Колосом" и "Металлистом". Автор гола – Сергей Мякушко. Победа позволила коваливцам подняться на первую строчку в турнирной таблице – "Колос" опережает "Шахтер" по дополнительным показателям. Скрытым лидером является "Днепр-1", одержавший третью победу подряд в чемпионате. На этот раз команда Кучера сокрушила "Металлист 1925" 3:0. Основные события пришлись на второй тайм, когда голы забивали Адамюк, Довбик и Громов.

Львовяне в третьем туре разбили "Буковину" со счетом 4:0. В составе зелено-белых отличились Тарануха, Чачуа, Махнев, а Гакман забил в свои ворота. "Карпаты" возглавляют турнирную таблицу группы А, имея стопроцентный результат. У "Полесья" тоже 9 набранных очков. Первую победу в сезоне также одержало "Прикарпатье" – иванофранковцы обыграли "Ниву" из Тернополя благодаря голу Сондея.

Королевский клуб почти проиграл первый тайм – пропустил от Мурики на 35-й, но на 45+3 Вальверде восстановил равновесие. А во втором тайме свое дело сделали бразильские звезды – Винисиус и Родриго, первый вывел вперед с паса второго, а потом Родриго закрепил преимущество. Точку поставил Рюдигер. "Реал" до сих пор уходит без потерь. До вчерашнего матча единственной командой в ТОП-5, которая не пропускала голов, оставался "Вильярреал". Но Желтая Субмарина проиграла "Бетису" 0:1. Андалусцы, к слову, идут на третьем месте.

Чтобы остаться лидером Серии А, "Аталанте" нужно было победить "Кремонезе". Но команда из Бергамо ограничилась ничьей 1:1. В основе играл Руслан Малиновский, но был заменен во втором тайме. Таким образом, "Аталанта" уступила лидерство "Наполи", который имеет лучшую разницу забитых и пропущенных. "Ювентус" тем временем уже в четвертый раз в шести турах сыграл вничью. На этот раз Старая Синьора проигрывала "Салернитане" 0:2, но смогла мобилизоваться и сравнять счет. Второй гол Бонуччи забил уже на 90+3-й минуте, после чего на поле произошла стычка, по итогам которой четверо участников матча получили красные карточки.

Пока "Бавария" подхватила ничейный синдром (у мюнхенцев три мировых подряд), ситуацией воспользовались другие. Гегемона обошел, например, "Фрайбург", который в воскресенье сыграл вничью 0:0 с "Боруссией" из Менхенгладбаха. Но единоличным лидером чемпионата Германии стал "Унион Берлин". Столичная команда в шестом туре обыграла Кельн 1:0. Интересно, что форвард этой команды суринамец Шеральдо Беккер лидирует в гонке бомбардиров с пятью забитыми мячами.