Победа Динамо, новый лидер УПЛ, Реал не остановить. Главные новости за 11 сентября
А также стопроцентный Днепр-1, потери Аталанты и новый лидер Бундеслиги
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 11 сентября
Динамо прервало серию поражений
До воскресенья киевляне потерпели пять поражений подряд, правда, с учетом еврокубков. Наконец-то в четвертом туре удалось остановить падение – в гости приехал ФК "Львов", который не смог составить конкуренцию команде Луческу. Впрочем, убедительной победу "Динамо" назвать сложно – все решил единственный гол, забитый Буяльским с паса Цыганкова. Бело-синие наконец-то покинули зону вылета.
Колос – новый лидер, Днепр-1 идет без потерь
С таким же счетом – 1:0 – закончился матч между "Колосом" и "Металлистом". Автор гола – Сергей Мякушко. Победа позволила коваливцам подняться на первую строчку в турнирной таблице – "Колос" опережает "Шахтер" по дополнительным показателям. Скрытым лидером является "Днепр-1", одержавший третью победу подряд в чемпионате. На этот раз команда Кучера сокрушила "Металлист 1925" 3:0. Основные события пришлись на второй тайм, когда голы забивали Адамюк, Довбик и Громов.
Карпаты лидируют в группе А Первой лиги
Львовяне в третьем туре разбили "Буковину" со счетом 4:0. В составе зелено-белых отличились Тарануха, Чачуа, Махнев, а Гакман забил в свои ворота. "Карпаты" возглавляют турнирную таблицу группы А, имея стопроцентный результат. У "Полесья" тоже 9 набранных очков. Первую победу в сезоне также одержало "Прикарпатье" – иванофранковцы обыграли "Ниву" из Тернополя благодаря голу Сондея.
Реал выиграл у Мальорки, Вильярреал пропустил первый гол
Королевский клуб почти проиграл первый тайм – пропустил от Мурики на 35-й, но на 45+3 Вальверде восстановил равновесие. А во втором тайме свое дело сделали бразильские звезды – Винисиус и Родриго, первый вывел вперед с паса второго, а потом Родриго закрепил преимущество. Точку поставил Рюдигер. "Реал" до сих пор уходит без потерь. До вчерашнего матча единственной командой в ТОП-5, которая не пропускала голов, оставался "Вильярреал". Но Желтая Субмарина проиграла "Бетису" 0:1. Андалусцы, к слову, идут на третьем месте.
Аталанта потеряла первое место, Юве увязает в середине
Чтобы остаться лидером Серии А, "Аталанте" нужно было победить "Кремонезе". Но команда из Бергамо ограничилась ничьей 1:1. В основе играл Руслан Малиновский, но был заменен во втором тайме. Таким образом, "Аталанта" уступила лидерство "Наполи", который имеет лучшую разницу забитых и пропущенных. "Ювентус" тем временем уже в четвертый раз в шести турах сыграл вничью. На этот раз Старая Синьора проигрывала "Салернитане" 0:2, но смогла мобилизоваться и сравнять счет. Второй гол Бонуччи забил уже на 90+3-й минуте, после чего на поле произошла стычка, по итогам которой четверо участников матча получили красные карточки.
В Бундеслиге сменился лидер
Пока "Бавария" подхватила ничейный синдром (у мюнхенцев три мировых подряд), ситуацией воспользовались другие. Гегемона обошел, например, "Фрайбург", который в воскресенье сыграл вничью 0:0 с "Боруссией" из Менхенгладбаха. Но единоличным лидером чемпионата Германии стал "Унион Берлин". Столичная команда в шестом туре обыграла Кельн 1:0. Интересно, что форвард этой команды суринамец Шеральдо Беккер лидирует в гонке бомбардиров с пятью забитыми мячами.
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