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Боснийские клубы и сборные могут отстранить от соревнований под эгидой УЕФА из-за товарищеского матча с россией

Общие новости
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Учитывая отказавшихся играть лидеров сборной назревает вопрос: сколько им заплатили?

Боснийские клубы и сборные могут отстранить от соревнований под эгидой УЕФА из-за товарищеского матча с россией

Фото: twitter.com/EdDzeko

Новина українською

Сборным и клубам Боснии и Герцеговины грозит отстранение от матчей под эгидой УЕФА в случае, если товарищеский матч с россией 19 ноября все же состоится, сообщает sport.avaz.ba.

Читайте такжеВ Боснии выступают против товарищеского матча с россией. Высказался Пьянич и мэр Сараево

Сообщается, что хоть УЕФА и заявил, что товарищеские матчи не входят в их юрисдикцию, санкции могут быть применены внутри их соревнований, таких как Чемпионат Европы или Лига наций.

"​​Это примерно так: Европа, США и некоторые другие ввели санкции против России. Они все еще разговаривают с русскими, но россии нет в европейских турнирах. Так и в случае с ноябрьским матчем: вы можете играть, а потом мы с вами поговорим.

То же самое, что было в случае с исключением российских клубов и сборных из турниров, произойдет с боснийскими клубами и национальными командами. Однако я думаю, что руководство Федерации футбола отменит решение провести матч с россией", – сообщил источник.

Напомним, что против проведения матча высказались Миралем Пьянич, Эдин Джеко и даже мэр столицы Боснии и Герцеговины, Сараево.

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В статье: Босния и Герцеговина Россия война с Россией
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Источник:
sport.avaz.ba

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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
13.09.2022 в 00:12
ТАтальная русАфобія
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