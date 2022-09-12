Боснийские клубы и сборные могут отстранить от соревнований под эгидой УЕФА из-за товарищеского матча с россией

Сборным и клубам Боснии и Герцеговины грозит отстранение от матчей под эгидой УЕФА в случае, если товарищеский матч с россией 19 ноября все же состоится, сообщает sport.avaz.ba.

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Сообщается, что хоть УЕФА и заявил, что товарищеские матчи не входят в их юрисдикцию, санкции могут быть применены внутри их соревнований, таких как Чемпионат Европы или Лига наций.

"​​Это примерно так: Европа, США и некоторые другие ввели санкции против России. Они все еще разговаривают с русскими, но россии нет в европейских турнирах. Так и в случае с ноябрьским матчем: вы можете играть, а потом мы с вами поговорим. То же самое, что было в случае с исключением российских клубов и сборных из турниров, произойдет с боснийскими клубами и национальными командами. Однако я думаю, что руководство Федерации футбола отменит решение провести матч с россией", – сообщил источник.

Напомним, что против проведения матча высказались Миралем Пьянич, Эдин Джеко и даже мэр столицы Боснии и Герцеговины, Сараево.