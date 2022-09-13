Скрипник до сих пор без побед, обращение легенд к боснийцам. Главные новости за 12 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 12 сентября

В понедельник двумя матчами закончился 4-й тур УПЛ. Сначала "Ворскла" и "Александрия" сыграли в сухую ничью. Хотя гол александрийцев отменял ВАР, а у полтавчан дважды мяч попадал в каркас. Это первое набранное очко для команды Виктора Скрипника. Во втором матче "Ингулец" на собственном поле уступил "Минаю" 1:2. В первом тайме отличился Твердохлиб, во втором забил Хахлев, "Ингулец" смог отквитать один мяч только перед финальным свистком, автором гола стал Козак. Для "Миная" это первая в своей истории победа на выезде на уровне УПЛ.

Перед матчем шестого тура "Рома" проиграла две игры, одну из которых – против "Удинезе" – очень чувствительно со счетом 0:4. Поэтому римлянам в поединке против "Эмполи" крайне необходимо было прервать эту тенденцию. И им это удалось. Дибала открыл счет, соперник ответил голом Бандинелли, но точный удар Абрахама принес "Роме" важные три очка. Пока команда Моуриньо пятая в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что из-за смерти королевы Елизаветы матч между "Шахтером" и "Селтиком", запланированный на 14 сентября, может быть перенесен. Но шотландский клуб сообщил, что отправляется в Варшаву, поэтому игра состоится вовремя. А вот поединок Лиги Европы между "Арсеналом" и ПСВ таки перенесли. В Лондоне в настоящее время ужесточены меры безопасности, поэтому не хватает правоохранителей для обеспечения порядка во время матча.

Обладатели Золотого мяча Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко, обладатель Серебряной бутсы УЕФА-1986 Олег Протасов, участник трех чемпионатов мира Анатолий Демьяненко и Олимпийский чемпион Сеула-1986 Алексей Михайличенко обратились к игрокам и тренерам сборной Боснии и Герцеговины с призывом отказаться от проведения товарищеского матча с россиянами, запланированного на 19 ноября. Они назвали решение боснийцев согласиться сыграть с агрессором ошибкой, которую, впрочем, можно исправить.

Главный тренер сборной Украины перевел из резервного в основной список игроков, вызванных на матчи Лиги Наций, защитника "Брюгге" Эдуарда Соболя. Он стал 27-м вызванным футболистом на сентябрьские поединки. Ранее, напомним, из-за травм Бущана и Шапаренко были вызваны Трубин, Волынец и Игнатенко. Сбор национальной команды начнется 16 сентября в Варшаве.