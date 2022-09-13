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Сборная Уэльса продлила контракт с главным тренером

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Специалист будет руководить командой до 2026 года

Сборная Уэльса продлила контракт с главным тренером

Фото: faw.cymru

Новина українською

Наставник сборной Уэльса Роб Пейдж пролонгировал сотрудничество с национальной командой. Об этом сообщает официальный сайт Федерации.

Предыдущее соглашение с тренером было рассчитано до конца чемпионата мира-2022 в Катаре, теперь, по новому договору, 48-летний специалист останется у руля команды до 2026 года. Таким образом, Пейдж проведет с "драконами" отборочные матчи к Евро-2024 и чемпионату мира-2026.

Роб возглавил сборную Уэльса в ноябре 2020 года после увольнения Райана Гиггза, попавшего в громкий скандал с избиением своей подруги. Пейдж добился успеха во главе национальной команды, впервые за 64 года выведя Уэльс на чемпионат мира.

Напомним, Уэльс сыграет с Англией, США и Ираном в одной группе на Мундиале.

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В статье: Уэльс
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Источник:
faw.cymru

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