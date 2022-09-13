Часто ли защитники выигрывают Золотой мяч? Сегодня празднует День рождения Фабио Каннаваро
Берлинская стена
Getty Images / Global Images Ukraine
Фабио Каннаваро родился 13 сентября 1973 года в Неаполе. Итальянский футболист и тренер. На победном для сборной Италии чемпионате мира 2006 года был капитаном команды. Лучший футболист мира 2006 года. Старший брат Паоло Каннаваро.
Каннаваро защищал цвета "Наполи", "Пармы", "Интера", "Ювентуса", "Реала", "Аль-Ахли" и сборной Италии. Тренировал "Гуанчжоу Эвергранд", "Ан-Наср", "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и сборную Китая.
Фабио – обладатель Золотого мяча-2006, чемпион Испании, Италии и мира с "Реалом", "Юве" и "Скуадра Адзуррой" соответственно.
Spolverato e lucidato ???????????????????????? 15 years ago @francefootball pic.twitter.com/diD5hUMNf2— Fabio Cannavaro (@fabiocannavaro) November 27, 2021
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