Фабио Каннаваро родился 13 сентября 1973 года в Неаполе. Итальянский футболист и тренер. На победном для сборной Италии чемпионате мира 2006 года был капитаном команды. Лучший футболист мира 2006 года. Старший брат Паоло Каннаваро.

Каннаваро защищал цвета "Наполи", "Пармы", "Интера", "Ювентуса", "Реала", "Аль-Ахли" и сборной Италии. Тренировал "Гуанчжоу Эвергранд", "Ан-Наср", "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и сборную Китая.

Фабио – обладатель Золотого мяча-2006, чемпион Испании, Италии и мира с "Реалом", "Юве" и "Скуадра Адзуррой" соответственно.