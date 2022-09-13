Пьянич о товарищеском матче с россией: Весь мир страдает из-за этого и мы должны быть первыми, кто сделает подобное?

Полузащитник "Аль-Шарджа" Миралем Пьянич дал интервью DAZN в котором, помимо прочего, прокомментировал проведение товарищеского матча с россией.

"Отказ от проведения товарищеского матча против россии? Мне позвонил спортивный директор сборной и он объяснил мне эту возможность. Я ответил, что в данный момент это не имеет смысла.

УЕФА и ФИФА исключили их , весь мир страдает из-за этой ситуации (войны, – прим. ред.) и мы должны были быть первыми, чтобы сделать что-то подобное? Мы произведем плохое впечатление.

У меня нет проблем ни с одним российским игроком, но если все сейчас против их президента (путина, – прим. ред.) мы должны быть последовательными", – сказал Миралем.