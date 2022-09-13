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Пьянич о товарищеском матче с россией: Весь мир страдает из-за этого и мы должны быть первыми, кто сделает подобное?

Общие новости
(5 голосов)

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Пьянич о товарищеском матче с россией: Весь мир страдает из-за этого и мы должны быть первыми, кто сделает подобное?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Аль-Шарджа" Миралем Пьянич дал интервью DAZN в котором, помимо прочего, прокомментировал проведение товарищеского матча с россией.

"Отказ от проведения товарищеского матча против россии? Мне позвонил спортивный директор сборной и он объяснил мне эту возможность. Я ответил, что в данный момент это не имеет смысла.

УЕФА и ФИФА исключили их , весь мир страдает из-за этой ситуации (войны, – прим. ред.) и мы должны были быть первыми, чтобы сделать что-то подобное? Мы произведем плохое впечатление.

У меня нет проблем ни с одним российским игроком, но если все сейчас против их президента (путина, – прим. ред.) мы должны быть последовательными", – сказал Миралем.

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Напомним, что Федерация футбола Боснии и Герцеговины согласовала товарищеский матч 19 ноября с россией. Против проведения матча, помимо Пьянича, высказались Эдин Джеко и мэр столицы Боснии – Сараево.

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В статье: Босния и Герцеговина Миралем Пьянич Россия война с Россией
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Источник:
dazn.com

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
13.09.2022 в 17:54
какая с ними игра --забудьте и не позортись
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Romerik (YNWA)
13.09.2022 в 17:50
Першими були поляки, так то. Но якщо боснія відмовиться - це буде найправильніше. Нема чого з нацистами грати
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