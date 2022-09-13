Пьянич о товарищеском матче с россией: Весь мир страдает из-за этого и мы должны быть первыми, кто сделает подобное?
Последователен в своих комментариях
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Аль-Шарджа" Миралем Пьянич дал интервью DAZN в котором, помимо прочего, прокомментировал проведение товарищеского матча с россией.
"Отказ от проведения товарищеского матча против россии? Мне позвонил спортивный директор сборной и он объяснил мне эту возможность. Я ответил, что в данный момент это не имеет смысла.
УЕФА и ФИФА исключили их , весь мир страдает из-за этой ситуации (войны, – прим. ред.) и мы должны были быть первыми, чтобы сделать что-то подобное? Мы произведем плохое впечатление.
У меня нет проблем ни с одним российским игроком, но если все сейчас против их президента (путина, – прим. ред.) мы должны быть последовательными", – сказал Миралем.
Напомним, что Федерация футбола Боснии и Герцеговины согласовала товарищеский матч 19 ноября с россией. Против проведения матча, помимо Пьянича, высказались Эдин Джеко и мэр столицы Боснии – Сараево.
Популярное сейчас
- Шахтер сыграет с Селтиком, испытания Динамо и Днепра-1. Расписание футбола на 13 - 18 сентября
- "Ректор" университета. В Херсоне в собственной квартире подорвали коллаборантку
- СМИ: Шевченко станет амбассадором матча УПЛ Шахтер – Динамо, который пройдет в Лондоне
- Шевченко, Блохин и другие украинские легенды футбола призвали боснийцев не играть с россией
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО
Новости по теме
- 23:57 Зарубежные Боснийские клубы и сборные могут отстранить от соревнований под эгидой УЕФА из-за товарищеского матча с россией
- 21:40 Зарубежные В Боснии выступают против товарищеского матча с россией. Высказался Пьянич и мэр Сараево
- 08:12 Зарубежные "Дети не должны жить в таком кошмаре". Пьянич - о ситуации в Украине