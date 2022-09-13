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Ван Дейк имеет скорость, как у Роналду. ТОП-25 игроков АПЛ в FIFA 23

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Лучший игрок из "Ман Сити"

Ван Дейк имеет скорость, как у Роналду. ТОП-25 игроков АПЛ в FIFA 23

Новина українською

Совсем скоро выйдет новая часть любимого футбольного симулятора – FIFA 23. Релиз нового футсима состоится 1-го октября.

Компания-разработчик EA Sports представила игрокам лучших футболистов в рамках АПЛ, которые будут присутствовать в игре.

Ван Дейк имеет скорость, как у Роналду. ТОП-25 игроков АПЛ в FIFA 23 - изображение 1
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В статье: FIFA 23
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