Ван Дейк имеет скорость, как у Роналду. ТОП-25 игроков АПЛ в FIFA 23
Лучший игрок из "Ман Сити"
Совсем скоро выйдет новая часть любимого футбольного симулятора – FIFA 23. Релиз нового футсима состоится 1-го октября.
Компания-разработчик EA Sports представила игрокам лучших футболистов в рамках АПЛ, которые будут присутствовать в игре.
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